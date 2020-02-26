【財政預算案2020】18歲或以上永久性居民獲1萬元　料700萬人受惠

財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份的財政預算案，社會各界都極為關注。早前建制、泛民等不同黨派，幾乎清一色要求財爺陳茂波開倉派錢。陳茂波表示，為鼓勵及帶動本地消費，及紓緩市民的經濟壓力，決定向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，可惠及約700萬人，涉及約710億元開支，申請詳情待立法會通過後公布。

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陳茂波表示，香港的經濟受過去多月的社會事件，及新型冠狀病毒疫情受到沉重打擊，面對經濟下行，預期來年政府收入會減少，政府必須審慎理財，確保財政穩健。不過他指，相信在經濟不景氣和社會氣氛沉重時，即使面對財赤，政府也應多做，經詳細考慮後，決定向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元。

陳茂波稱，措施可鼓勵及帶動本地消費；亦可紓緩市民的經濟壓力，預計可惠及約700萬人，涉及約710億元開支，政府會在立法會撥款後，盡快公布計劃的細節。

陳茂波表示，雖然計劃涉及大額公帑，但形容是「針對目前特殊情況而推行的特殊措施」，因此不會對財政造成長遠負擔。他又認為，在經濟下行而財政儲備仍充裕時，可在公共開支方面「加大力度」，刺激經濟，與市民共渡時艱。

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