【武漢肺炎】康泰、東瀛遊等多間旅社取消韓國團　逾三千人受影響

武漢肺炎陸續於世界各地蔓延，南韓截至今日中午（24日）已累計逾763宗確診個案。因應當地疫情，康泰旅行社、東瀛遊、大航假期都宣布會取消南韓旅行團，三間旅行社合共約3,200名團友受影響，涉約160團。 永安亦表示，取消即日至3月31日期間到南韓的旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費 6個月，或減除手續費後退回團費。

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康泰表示，鑑於南韓大邱市爆發新型肺炎，基於保障客人和員工健康安全考慮，決定取消3月31日之前出發的南韓首爾旅行團，涉及約65團，共1,300名團友；4月1日之後出發的，則之後再作安排。康泰指，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月，或扣除手續費後退團。

東瀛遊方面，亦表示為顧及客人及員工的健康安全，決定取消明日至（25日）3月31日期間的所有南韓旅行團，涉及約900名客人，合共約45團。東瀛遊指，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月，或扣除100元手續費後，全數退款。東瀛遊表示，已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電查詢中心：36920888查詢。至於4月1日起出發的南韓旅行團安排，將於稍後時間公佈。

另外，大航假期表示，為保護所有團友及員工的安全和健康，取消由即日起至3月31日期間出發的所有前往韓國的旅行團，受影響的團數約50團，共超過1000人。大航假期稱，會有專人聯絡受影響客戶。

永安表示，因應疫情在南韓持續蔓延，在審視最新情況後，為保障顧客及員工的健康，決定取消由即日至3月31日期間出發之所有南韓線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。永安又稱，已通知香港旅遊業議會上述有關安排，同時亦會盡快聯絡受影響的團友作出跟進。