【武漢肺炎】武漢出城情況未明　有港媽求寄奶粉予2歲嬰被拒

湖北省上月因應新型冠狀病毒疫情封城，約2500名港人滯留當地。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日（24日）一度發通告指，即日起放寬出城措施，包括滯留當地的外地人員，沒有感染症狀可獲安排分批出城，及後又指通告未經主要領導同意，宣布出城通告無效。 有協助當地港人的民主黨立法會議員涂謹申表示，據他所知，日前政府已與內地部門接洽為有需要港人申請離開許可。涂謹申認為，離開到當地是目前最重要，他有收到求助個案是被當局拒絕寄奶粉予其2歲大嬰兒。 稱收到逾千滯鄂港人求助的工聯會，社區主任陳文偉表示，稍早前已有少數個案能通過「荊易行」計劃自駕約十小時回港，入境申報後安排在檢疫中心隔離，認為港府安排大巴接回港人是其中一個可行辦法。

據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日（24日）通告指，就「出城人員管理」，如有特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在漢外地人員，身體健康，沒有發燒、乾咳、氣喘等症狀，可獲安排出城，會按序分批實施。不過，被要求隔離人士包括確診者、疑似患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者，不得出城。暫時未有其他詳情。

但至下午，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部卻表示，早前發布的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），是市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意發布，宣布該通告無效。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約7.7萬人確診▼

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由武漢到深圳車程約9至10小時 有個案成功出城

屯門地區服務處社區主任陳文偉表示，稍早前已有少數個案，能夠獲批離開，均是通過「荊易行」計劃提交公司發出的特定批文駕車離開，有事主前日以自駕方式到廣東省，再經深圳灣口岸回港，車程約十小時，事主入境申報後現安排在鯉魚門渡假村接受強制檢疫。對於當地今日公布放寬出城措施，對象包括滯留當地但無感染症狀的外地人員，陳文偉表示現時仍未公布申請手續及方法，細節仍待當局公布，當地港人未獲進一步資料。

他們關注，當地交通運輸未恢復，未知可以成功出城的交通方法，「究竟自駕、高鐵、大巴、還是飛機走呢？」陳文偉指，並非每宗個案都有能力自駕，參考自駕車程時間及高速道路暢通，認為港府可以安排大巴從武漢接回港人，沿途安排公安、衞生人員等把關。

涂謹申︰當局拒港媽求助寄奶粉予2歲嬰

有協助當地港人的民主黨立法會議員涂謹申表示，據他所知，日前政府已與內地部門接洽，為有需要港人申請離開許可。涂謹申認為，有緊急需要港人離開到當地是目前最重要，他接獲到有一位媽媽的求助個案，指滯留當地至今，其2歲大嬰兒的奶粉已耗盡，但她無法出外購買，亦因憂健康風險不敢貿然出門，向港府求助但當局拒寄奶粉。涂謹申指，起初就寄藥物支援滯留內地的長期病患港人，當局經洽談後都願意打破規條，以緊急需要優先，寄運醫生配方藥物，他不理解為何做不到寄奶粉。