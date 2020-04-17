逃犯條例｜地盤工9.22衝突推踢警員　官指涉指罵挑釁行為囚5星期

六旬地盤工被指在去年9月於屯門V City外的警民衝突中推撞及腳踢警員，被控兩項襲警罪。他早前否認控罪受審，署理主任裁判官張潔宜今（17日）於屯門裁判法院表示作供的警員均誠實可靠，裁定被告兩罪成立。她指被告雖初犯並有悔意，但當時指罵挑釁警方，更於拘捕後踢向警員，遂判處監禁5星期。辯方隨即就定罪及刑期提出上訴，裁官官次被告暫免即時入獄，並准以一萬元保釋作上訴申請。

被告莊子東襲警罪成，被判入獄5星期，但准保釋等候上訴，他離庭時有支持者組傘陣掩護。(林樂兒攝)

被告莊子東（64歲）被控於去年9月22日，在屯門V City外馬路襲擊警署警長嚴潔賢及警員戚健暉。

警員供稱遭被告踢左臉

警長嚴潔賢早前庭上供稱，案發日晚上10時半左右，在杯渡路近鄉事會路的十字路口設防線，而一百米外有百多名示威者。警方曾舉藍旗警告，但眾人未有散去。期間，拿著黑色長傘的被告走向防線用粗口罵警員，又用傘拍打警員的圓盾。被告不理警告，其後扔掉雨傘，繼續謾罵。嚴稱，因聽到吵鬧聲而由後方行到被告面前，被告突然推他心口，及掃掉嚴手上的警棍。

警員戚健暉則供稱，被告走近防線用手拍盾，然後把傘扔向盾牌。因被告妨礙推進，又不理警告，遂上前以涉嫌阻差辦公拘捕被告。他為被告鎖上手銬後，見對方辛苦而扶起被告，並讓他坐在地上，卻被踢中左臉近唇部位置。

被告莊子東

作供警長掌心寫上同袍編號

辯方一度質疑嚴將此案與其他警民衝突事件混淆，又指其書面口供沒有說明推撞的部位是胸口；辯方亦稱事發時，戚激動地扯被告衣領、拉入防線，單方面升級武力，並指被告遭戚蓄意束住衣領，感到窒息，因雙手被扣上，才用腳往上踢。

另外，當時目擊被告襲警的警長鍾志豪作供期間，曾遭辯方律師發現左手掌寫上東西，鍾解釋怕記錯案中兩位同袍的警員編號，故將之寫在掌心，辯方直指他為不誠實的證人。

官指片段見被告刻意推警員胸口

辯方曾質疑警署警長嚴潔賢的書面證供無提及用傘拍盾，也無說明推撞的部位。裁判官裁決時指事件發生短暫，其書面證供及庭上證供有分歧亦可理解，而案發片段亦可見被告是刻意踏前用雙手推警員胸口，並非失去平衡。

認為指警無理拘捕不成立

裁判官又引警員戚健暉的供詞指被告拉其背心，多次勸籲不果，才以涉嫌阻差辦公罪名拘捕。她認為辯方指警員無理拘捕的說法不成立，該警員並未有違反指揮官的指示。

她續道，片段顯示警員行近被告時沒有拉扯對方，反而是警員的背心遭被告扯住，這與警員的口供一致。裁判官形容警員對於拉被告入防線的解釋合理，又引警員供詞指被告若聽從呼籲離開便毋須拘捕，裁斷警方未有使用過度武力。她信納警署警長嚴潔賢及警員戚健暉均是誠實可靠的證人。

證人手掌寫數字無針對關鍵情節

至於上庭作供時掌心寫有涉案警員編號的警長鍾志豪，早前被辯方揭發時解釋對數字的記憶力差，又因不熟悉同袍的編號才作此舉。裁判官形容做法不當，但明白警長的憂慮，且該些數字非針對關鍵情節，因此不會影響警長的可靠性。她認為其證供沒有「加鹽加醋」，在盤問也未有動搖，遂信納警長的證供。

裁判官裁定警署警長嚴潔賢及警員戚健暉當時是正當執勤，被告向他們施襲，故裁定被告兩項襲警罪名成立。

案件編號：TMCC1939/2019