【武漢肺炎・最新】最早4月20日復課　DSE筆試如期　放榜押後一周

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，涉及北角美輪大廈福慧精舍佛堂的確診個案，至昨已增至6宗，昨晚再多一宗涉初步確診個案，在北角KFC工作；同時再多兩宗鑽石公主號返港人士確診。至昨累計共有81宗確診個案。 教育局復課安排和公布文憑試（DSE）安排，最早在4月20日復課，DSE筆試如期開考，放榜時間押後一周。

【14:57】關於後備試場，蘇國生指相信同區學校會協助，萬一有考生確診感染，所在試場的安排會跟隨衛生防護中心的指引。

關於滯留湖北的考生，楊潤雄指目前收到的有三名，會盡力安排他們回港。

關於孔聖堂中學副校長，涉嫌轉發涉辱警的藏頭詩，楊潤雄指會先由校方調查。

【14:38】蘇國生：監考員會要求考生脫下一下口罩核對准考證，但毋須交流說話，亦會提醒監考員消毒。

口試亦需要戴口罩，口試全程錄影，曾測試戴口罩收音清晰，亦建議考生可以更大聲。試場學校會提早開放，避免人群聚集。

【14:30】楊潤雄：評估過考試安全風險低，3月27日比4月24日考試是更好安排，如放榜、復課、試場等。主科考試時學校停課，教室可以盡用，拉開考生距離。

4月20日後分階段復課未有詳細想法，可能年紀較大的學生較容易先復課，防疫物資供應有所紓緩，家長亦有較多時間準備防疫物資。

【14:19】記者問會否向跨境學生提供住處支援，楊潤雄：學校與相關學生協商，看個別學生有無需要幫助，會全力協助。關於身處武漢的考生，何時才可搭包機回港，楊潤雄指會全力協助，但現階段無新進展可補充。蘇國生指，跨境的學校考生和自修生，各370多人。

【14:15】香港考試及評核局秘書長蘇國生：暫不考慮在內地設立DSE試場。

筆試不設立補考，若生病未能出席考試，應向考評局提供證明，申請成績評估，按照指引處理個別個案，並做一次性安排，最高科目評審最高級別改為第5級，但不適用於自修生。

【14:00】教育局局長楊潤雄：疫情未有明顯減退跡象，全港學校進一步延長停課，直至復活節假期結束，最早在4月20日復課，具體日期有待評估。當具備足夠條件才決定，傾向分階段復課，讓各持份者早作準備。原則上毋須改暑假安排，校方可酌情為個別級別進行補課。

停辦本學年全港性系統評估（TSA），包括說話、紙筆的評估。

中學文憑試（DSE）原則上考生不會有社交接觸，各科筆試、英文口試如期3月27日開考，體育科延至5月，中文科口試5月18開考，放榜日期延後一星期（暫定7月15日）。

DSE考生須佩戴口罩，教育局會向每個考生每日提供一個口罩，考生可向學校領取，自修生收到通知書後可到考評局領取。估計共50萬個口罩。

內地返港的DSE考生須滿足14日強制檢疫令，因此要在考試前14日抵港。

至於缺席考生有特別安排，可申請評核成績，成績最高水平可由第4級改到第5級，是今年的一次性安排。

【13:28】消息指，北角英皇道KFC女員工初步確診，曾到過福慧佛堂，是另一佛堂相關、住在紅山半島患者的胞妹。

【武漢肺炎】竹篙灣檢疫中心無招標委託中國港灣承建 造價1.9億

【武漢肺炎】港鐵1月份乘客量按年減兩成 2013年以來最低

▼北角福慧精舍個案情況▼

+ 13 + 12 + 11

【12:18】消息：當局決定文憑試各科筆試如期在3月27日開考。DSE中文科口試延期至5月下旬，中小學及幼稚園最快復活節後復課。

【11:00】教育局局長楊潤雄、香港考試及評核局秘書長蘇國生，下午2時舉行記者會，公布有關學校及香港中學文憑考試的安排。

【09:35】本港新增一宗確診個案。昨晚律敦治醫院新增一宗初步確診個案，患者是57歲、住在紅山半島確診者的妹妹。據了解，該院今天再增一宗初步確診個案，是一名24歲男子，他是昨晚新增個案的兒子，沒有去過佛堂，如個案最後確診，或屬北角福慧精舍佛堂群組的第二代傳播。

【01獨家・武漢肺炎】回應鑽石公主號播毒指控 首確診吳伯：未必關我事

【鑽石公主號．日本直擊】港孝順仔赴日隔離營探母：希望佢食多啲

▼「限韓令」生效前昨晚首爾到港市民及旅客情況▼​

+ 2

【07:50】截至周二（25日）上午7時50分，全國確診病例77271宗，累計死亡人數2596人，疑似病例3434宗，治癒病例25092宗；在重災區湖北，累計64287宗，死亡總數2495人。

【03:15】韓國「武漢肺炎」疫情近數日急劇惡化，港府快速推出「限韓令」，除了向韓國發出紅色外遊警示，亦宣布由今早6時起，不容許由韓國來港的非香港居民入境，包括在14天內去過韓國的非香港居民。

本港居民則可入境，但需在港口衞生科接受評估，若評估有出現徵狀或發燒，會被送到醫院再作檢查和隔離；若沒有出現徵狀，亦需接受醫學監察14天。回港居民若曾到兩大疫區大邱或慶尚北道，需要接受強制檢疫14天，並囡到指定的檢疫中心隔離。

「限韓令」一出，部分前往韓國航班取消。截至今日凌晨3時，今日從首爾仁川國際機場抵港的八班航班中，上半日的三班（兩班大韓航空、一班國泰航空）取消，餘下五班、以及香港快運一班從釜山來港的航班未見取消。今日有一班由韓國德威航空經營的大邱來港航班，亦告取消。

至於往韓國航班，四班凌晨往首爾的航班按預定時間起飛、一班取消；至於早上6時後往首爾的航班，當中三班取消、三班未取消；唯一一班往大邱航班也取消。香港快運往釜山的航班則暫定繼續飛。

因此，今早6時暫有八班往返韓國航班取消。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

+ 15 + 14 + 13

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼