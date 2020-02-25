【武漢肺炎．最新】「限韓令」今早6時生效　8班往返港韓航班取消

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，港府昨日（24日）對韓國發出紅色外遊警示，今日（25日）早上6時開始，禁止由南韓抵港的非香港居民入境，包括14天內到過南韓的非香港居民。香港居民入境後需進行醫學監測，如曾到大邱或慶尚北道兩大疫區，需進入檢疫中心強制隔離14日。 涉及北角美輪大廈福慧精舍佛堂的確診個案，至昨已增至6宗，昨晚再多一宗涉初步確診個案，為其中一名患者的胞妹；同時再多兩宗鑽石公主號返港人士確診。至昨累計共有81宗確診個案。

▼北角福慧精舍個案情況▼

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↓↓「限韓令」生效前昨晚首爾到港市民及旅客情況↓↓

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【07:50】截至周二（25日）上午7時50分，全國確診病例77271宗，累計死亡人數2596人，疑似病例3434宗，治癒病例25092宗；在重災區湖北，累計64287宗，死亡總數2495人。

【03:15】韓國「武漢肺炎」疫情近數日急劇惡化，港府快速推出「限韓令」，除了向韓國發出紅色外遊警示，亦宣布由今早6時起，不容許由韓國來港的非香港居民入境，包括在14天內去過韓國的非香港居民。

本港居民則可入境，但需在港口衞生科接受評估，若評估有出現徵狀或發燒，會被送到醫院再作檢查和隔離；若沒有出現徵狀，亦需接受醫學監察14天。回港居民若曾到兩大疫區大邱或慶尚北道，需要接受強制檢疫14天，並囡到指定的檢疫中心隔離。

「限韓令」一出，部分前往韓國航班取消。截至今日凌晨3時，今日從首爾仁川國際機場抵港的八班航班中，上半日的三班（兩班大韓航空、一班國泰航空）取消，餘下五班、以及香港快運一班從釜山來港的航班未見取消。今日有一班由韓國德威航空經營的大邱來港航班，亦告取消。

至於往韓國航班，四班凌晨往首爾的航班按預定時間起飛、一班取消；至於早上6時後往首爾的航班，當中三班取消、三班未取消；唯一一班往大邱航班也取消。香港快運往釜山的航班則暫定繼續飛。

因此，今早6時暫有八班往返韓國航班取消。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼