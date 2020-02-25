【財政預算案】拆解300億抗疫基金　誰被遺漏？幾多到基層手？

政府將於明日公布《財政預算案》，今年面對由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情，衝擊本港經濟，政府在公布《預算案》前提出成立300億元、涉及24項措施的「防疫抗疫基金」，並已獲立法會通過。 然而，分析抗疫基金用途，發現基金集中提供資助予企業老闆，最受影響的前線打工仔並無直接受惠；部份措施細節欠奉卻獲「捆綁式」通過，包括高達56億元、佔基金最大筆款項的「零售業資助計劃」。 另外，基金無法涵蓋所有急需支援的人，如因疫情影響而失業的人、私家診所的醫護、以及生意同樣大幅減少但又不獲支援的服務業，如補習中心、美容院、髮型屋等。相信關鍵仍在於《預算案》會否回應跨黨派訴求派錢。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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肺炎疫情重創本港經濟，政府向立法會申請撥款，設立高達300億元的「防疫抗疫基金」，共24項措施，包括向醫管局撥款、支持本地口罩生產、在全球採購防護裝備等提升防疫能力的措施，以及向受影響業界及個人提供資助。

措施多支援老闆 基層打工仔受惠少

措施當中，至少半數、即12項涉及向企業老闆提供支援，如向食肆持牌人提供8萬至20萬元資助，向每間持牌賓館、持牌旅行社發放8萬元資助、為運輸業界提供燃料或一筆過補貼等。其中，旅行代理商資助計劃、持牌賓館資助計劃已開始接受登記。

而主要惠及前線醫護、基層打工仔的措施則只有八項，包括對醫管局醫護人員提供特別酬金、租金津貼，為每個住宅大廈清潔及保安人員發放為期四個月、每人每月1,000 元的「辛勞津貼」，向在職家庭津貼及學生資助﹙學前和中小學學生資助計劃﹚住戶特別津貼，為本學年中學日校、小學和幼稚園學生額外提供1,000元津貼等。

最大筆零售業資助款項 尚無實施細節

金額方面，最大筆款項是高達56億元的「零售業資助計劃」，惟政府至今未交出實施細節便已獲得通過。其次為用於支援醫局管的47億元款項，將用作人手開支、發放租金津貼、購置防護裝備、藥物及儀器等。至於對於食物業界、運輸業界的資助及補貼，亦分別超過30億元。

抗疫基金內容一經公布便惹來爭議。有意見指，大部份資助款項均提供予企業老闆，而非前線打工仔，例如對食物業界的資助，只向食肆持牌人發放資助，食肆或食堂持牌人每人可獲20萬元資助，小食食肆、烘製麵包餅食店、燒味及鹵味店等持牌人每人可獲8萬元資助，未有特別對食肆員工提供支援。

被遺忘的一群：無底薪、失業人士 政府拒設失業援助

至於旅遊業界，不少領隊、導遊沒有底薪，而是按出團次數計算薪金，他們多因旅客銳減而手停口停，不過每間旅行社8萬元的資助亦只發放予持牌人，不一定能惠及前線員工。

統計處早前公布，本港最新失業率達到3.4%，是三年多的新高，當中餐飲服務業、建造業失業率更分別高達6.1%及5.7%。然而，除了建造業工人﹙需於過去一年在建造業工人註冊系統有「拍咭」紀錄﹚可申領每人1,500元的防疫補助金，抗疫基金或許遺漏了大部份因疫情而失業，以及因失業而在疫情中更受衝擊的人。而勞工及福利局長羅致光早前回應立法會議員時指，暫不考慮成立失業援助基金。

被遺忘的另一群：補習社、美容院

此外，現時對於業界的資助主要涵蓋零售、食物業、運輸、旅遊及會展業界等，不少服務業均未有惠及，如補習社及教育中心、美容中心及髮型屋、瑜伽及舞蹈課程等。

隨着本港疫情持續，私家診所或要為更多巿肺炎患者提供入院前治理，不過基金未有提到如何支援私家診所中的醫護人員。至於對安老院舍和殘疾人士院舍的防疫支援，抗疫基金中未有涉及，而是由社會福利署負責相關款項。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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跨黨派共識：全民派1萬

現時社會上有不少聲音要求全民派錢，這亦成為泛民、建制的「跨黨派共識」。民主黨上週與羅致光會面，再次要求政府在《預算案》中全民派1萬元，又指若財政司司長陳茂波拒絕回應訴求，將是一個很大的政治災難。公民黨黨魁楊岳橋亦在2月21日立法會財委會討論抗疫基金的會議上提出全民派錢1萬元的臨時動議，惟隨後被否決。另外工黨、社民聯等亦到政總請願，促政府派錢。

建制方面，包括民建聯、工聯會、新民黨、自由黨均提出全民派錢1萬元；經民聯亦支持政府派錢。不過，多個建制政黨早前否決楊岳橋的派錢動議，被批評「出爾反爾」，其後民建聯及新民黨澄清，否決動議是為了確保抗疫基金撥款通過避免泛民拉布。