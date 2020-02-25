【肺炎口罩】港產口罩工廠下午3時官網登記　輸入資料即無法載入

撰文：陳淑霞
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新型冠狀病毒疫情持續，口罩供應緊張，民間各界人士醞釀自設工場「開源」，多個本地生產線陸續投產，由電影業人士合資的「Mask factory口罩工廠」今（25日）下午3時正式於官網開放預訂，並需登記成為會員。
據官網介紹，每個口罩約售1元，預計3月正式發售，首批口罩將優先向醫護人員及弱勢社群捐贈。不過，《香港01》記者按原定官網上線時間輸入網址，相隔10分鐘仍未能進入，記者隨後成功進入註冊頁面，惟提交相關資料後，網頁即顯示為「錯誤」，亦已無法重新載入。
登入官網後，會進入會員註冊頁面。（口罩工廠官網截圖）
登入「口罩工廠」官網後，記者按指示進行會員登記，包括需輸入全名、電郵等個人資料，官網表明，會以電郵通訊通知產品最新開售消息。不過提交申請後，網頁即顯示為「錯誤」頁面，隨後已無法重新載入頁面。
提交個人資料後，網頁顯示為錯誤頁面。（口罩工廠官網截圖）
據傳媒報道，與數位電影業同行斥資逾500萬元在屯門設置生產線的港人唐先生，本月初於印度成功以高價搶購生產機，隨後逐一落實原材料供應，並於本周試行投產，保守估計日產量逾7萬，計劃日後24小時運作，日產量可望超過10萬個口罩。