【肺炎口罩】港產口罩工廠下午3時官網登記　輸入資料即無法載入

新型冠狀病毒疫情持續，口罩供應緊張，民間各界人士醞釀自設工場「開源」，多個本地生產線陸續投產，由電影業人士合資的「Mask factory口罩工廠」今（25日）下午3時正式於官網開放預訂，並需登記成為會員。

據官網介紹，每個口罩約售1元，預計3月正式發售，首批口罩將優先向醫護人員及弱勢社群捐贈。不過，《香港01》記者按原定官網上線時間輸入網址，相隔10分鐘仍未能進入，記者隨後成功進入註冊頁面，惟提交相關資料後，網頁即顯示為「錯誤」，亦已無法重新載入。