【武漢肺炎】養和醫院六旬婦初步確診　發病後到過文武廟、婚禮

撰文：李恩慈
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由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）稱，本港確診個案增至84宗。另外，養和醫院有一宗初步確診個案，患者是60歲女子，被轉送瑪麗醫院接受隔離治療。她並沒有去過北角福慧精舍佛堂，但發病後有去過上環文武廟、畫舍，並去過飲茶及出席婚禮。
養和醫院表示，即時對13名曾經與該名60歲女病人接觸的醫護人員進行醫學監測，將安排這批醫護人員接受新型冠狀病毒快速測試。
香港賽馬會表示，該名患者是馬會會員，曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心。馬會已即時暫停開放山光道會所的美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室、Levade，以及跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室。
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患者家住大坑瑞士花園
張竹君稱，一名60歲女患者在養和醫院驗出對新型冠狀病毒呈初步陽性。患者家住大坑瑞士花園，於2月12日開始發病咳嗽，於2月13日至24日期間五度向私家醫生求醫，被轉介到養和醫院。她在該院初步確診後，再被轉送到瑪麗醫院接受隔離治療。
患者沒有到過北角福慧精舍佛堂，但發病後有去過上環文武廟、畫舍，亦去過飲茶及出席婚禮。張竹君表示，待患者對醫管局及衞生署的病毒測試均呈陽性，再公布更多她的行蹤詳情。
患者在發病後到過上環文武廟。（資料圖片）
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