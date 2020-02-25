【武漢肺炎】養和醫院六旬婦初步確診　發病後到過文武廟、婚禮

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）稱，本港確診個案增至84宗。另外，養和醫院有一宗初步確診個案，患者是60歲女子，被轉送瑪麗醫院接受隔離治療。她並沒有去過北角福慧精舍佛堂，但發病後有去過上環文武廟、畫舍，並去過飲茶及出席婚禮。

養和醫院表示，即時對13名曾經與該名60歲女病人接觸的醫護人員進行醫學監測，將安排這批醫護人員接受新型冠狀病毒快速測試。

香港賽馬會表示，該名患者是馬會會員，曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心。馬會已即時暫停開放山光道會所的美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室、Levade，以及跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室。