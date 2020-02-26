【武漢肺炎】至少20確診者發病前後北角出沒　佔確診人數近四分一

新冠肺炎疫情持續擴散，本港累計確診個案達85宗。昨日（25日）確診個案包括在KFC北角分店工作的55歲女子，她在本月初曾到訪區內美輪大廈福慧精舍佛堂，她亦居於區內的百福大，另據了解有一名家住北角的49歲佛堂女義工初步確診。若最終確診，即共有八宗個案人士曾出沒福慧佛舍，甚至出現二代傳播，部分人為當區居民；也有人曾到北角一間私家診所求醫或到春秧街街市購物，多個地點鄰近英皇道，彼此相距僅數分鐘步程。 此外，上月年初二（1月26日）北角明星海鮮酒家的29人飯局中，已有6人確診，之後一名確診者的菲傭也同樣染病；另有一名確診的48歲北角警區警員，本月中曾出席共有60人參與的同袍退休宴會。昨日確診、居於大坑瑞士花園的60歲馬會女會員，於本月13日也曾到馬寶道華寶商業大廈，當時她已有病徵。 綜合資料，至少20名確診者在發病前後曾在北角出沒，即約四分一個案有「北角元素」，是巧合抑或存在社區傳播？

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橙圈為與北角福慧佛舍有關確診者出沒地點，大部分鄰近英皇道，另有多宗個案在發病前後在北角一帶出沒。（Google地圖）

9宗確診個案與北角福慧佛舍有關

連日來有至少9宗確診個案與福慧精舍佛堂有關。位於北角美輪大廈的這間佛堂，最先確診是第65宗個案的70歲女病人，居於小西灣邨的她，在2月12日發病，19日確診。她於1月25日、2月1日和8日到過佛堂，其丈夫（則第64宗個案）亦同樣確診，兩人均一同在2月18日曾到北角道皇冠大廈地下向黃榮輝醫生求診。

其後署方宣布有6人先後確診，並分別在1月底至2月初到過該佛堂，包括居於天后飛龍臺的96歲老婦（第70宗）、興華(二)邨展興樓80歲老婦（第73宗）、美輪大廈76歲老婦（第74宗）、大潭紅山半島第一期57歲女子（第76宗）、北角麗宮大廈68歲女子（第77宗），以及北角百福花園55歲女子（第83宗，第76宗患者胞妹），其24歲兒子（第84宗）即使沒有出沒佛堂，亦一同確診。

由此可見，第74宗、第77宗、第76宗及第84宗均是北角居民。第77宗個案到過春秧街街市，第83宗個案則在北角明苑中心肯德基快餐店工作。

多人到訪北角美輪大廈的福慧精舍後，先後確診感染新型冠狀病毒。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前有153人致電衞生署稱有去佛舍，中心在本周日（23日）派員到佛堂採集33個環境樣本，包括扶手、門鐘，匙洞，升降機等，在公共地方的樣本全屬陰性，但佛堂經書、跪墊、洗手間水龍頭的樣本均呈陽性，即有病毒。

曾到北角美輪大廈福慧精舍的68歲女子確診武漢肺炎，她報稱居住北角麗宮大廈。（資料圖片 / 李澤彤攝）

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至少17人潛伏期在北角出沒

此外，上月26日（年初二）一個在北角明星海鮮酒家的29人飯局，當中至少6人確診，年齡介乎37歲至75歲。當中之一、居於康景花園D座的第61宗個案，是一名32歲女子，她是曾出席飯局的第52宗個案的菲傭，當晚沒有出席家族飯局，疑遭僱主傳染。

至於上周二（18日）有60人出席的軍裝警員退休歡送會，在西環明星海鮮燒鵝專門店包廂中進行，當中一名48歲、屬北角警區的高級警員確診。當晚出席者及該警員的20多名同隊同事，均需強制檢疫隔離。

在疫情較早前，亦有零星個案與北角區有關，包括第6宗確診個案、在武漢工作的47歲男子，於1月20日發燒，翌日到武漢市一醫院求醫及同日退燒，1月23日乘搭高鐵返港，居住地點正是北角建華街宇宙閣。而同樣確診的兩名工程師（則第57宗及59宗個案）的辦公室，位於北角英皇道633號。