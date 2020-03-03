【新冠肺炎】雙春兼閏月變疫情下的婚宴　如期、延遲定取消？

「執子之手，與子偕老」，不少新人期盼一個完美的婚宴，向對方許下一生諾言，但世事不盡如人意。2020年本是「好年」雙春兼閏月，怎料遇上新型肺炎爆發，殺一眾準新人一個措手不及，有人如期舉行，亦有人選擇延期。 有婚禮統籌師直言生意額大跌，她建議準新人只要做足安全準備，不必過份緊張；倘若未開始張羅，不妨給自己一點時間，再慎重安排結婚事宜。

一場婚宴，安排佳日、場地、服裝、化妝和攝影等等，要辦得面面俱圓並非易事，若需要延期更是難上加難。因應新冠肺炎疫情，準新人Ray和Stephenie決定將婚宴順延2個月至6月舉辦。

一場婚宴需要張羅的事很多，幸而這對準新人順利將婚宴延後。（林頌華攝）

「隔咁多個月仲有嘢（疫情）嘅話，冇辦法，認命啦！」Stephenie笑言。一對準新人訪問當日到宴會場地交第3期訂金。原定4月的婚宴延至6月，可幸場地和服裝等服務能互相配合，除了因宴會日期改成周末，需加收百分之5服務費外，其他服務未有因改期而額外收費。

訪問過程中，兩小口不斷回味到南美自攝婚照的回憶，未見為婚宴延期憂心。但改期亦曾生枝節，Stephenie 媽媽因傳統禮數，認為接近農曆7月擺酒不吉利，建議他倆避免6、7、8月設宴，首選改到5月，但二人則覺得5月的疫情或尚未明朗，寧願延至6月。至於雙方朋友都理解延期決定，更直言「安全啲好」。Ray稱在疫情下勉強設宴，反而令賓客有藉口不來，相信延期令賓客更安心。

Stephenie 及Ray兩人熱烈地討論婚宴上的抗疫措施。（林頌華攝） 回禮或由果醬變成口罩？



Stephenie自稱Deadline fighter（死線戰士），婚宴的請帖和部分細節尚未開始準備，現時延期2個月變相更多時間準備，二人與奮地說：「減多2個月肥！」，更異想天開地想像回禮由果醬變成口罩或酒精搓手液等等：「可能仲開心！」

婚期延後，難道不怕有人反悔？Ray馬上「肉緊」地捉住未來太太的手說：「都好堅定，捉實佢先。」Stephenie亦甜甜地道：「冇得唔結喇依家......應該都好難走。」二人傻傻地笑，幸福滿溢。

即使如期結婚 亦因疫情憂心忡忡

「求咗婚都想快啲可以結婚」，去年求婚的準新郎周先生，與未婚妻決定如期在3月底舉行婚宴。不過這個決定摻雜着令人憂心的不確定性，周先生此時此刻決定繼續舉行，但亦坦承有機會因疫情改變：「有啲人話可能3月、4月係（疫情）高峰期，有人話2月底、3月，我哋都唔知。」

周先生將舉行小型婚宴，亦想好一些應對新冠肺炎疫情的方法。（楊榮飛攝） 與一般酒樓宴客有別，周先生會在餐廳辦一場較小型的婚宴，宴請60至80位親友，大家的反應都相當正面，表示會照常出席。準新郎亦打算為來臨的賓客準備口罩、消毒用品等等，更細心地為年長親友考慮安排交通，以免行動不便，參加婚宴期間受細菌、病毒感染。餐廳亦有相應措施，包括場地消毒或上菜安排等等。

顧慮增加，但周先生未有考慮取消婚宴：「結婚都係一生人一次，取消就不太可能，我哋會問改期為主。」因變數太多，他已聯絡過證婚人、佈置、化妝及攝影團體等等，討論改期安排。而一些在內地訂購的相冊、請帖和裝飾品等等，亦因疫情停工，交付無期，周先生已準備要花一筆錢在香港重新訂製和購買：「時間變得好緊絀，啲嘢好似永遠做唔完嘅精神壓力。」幸與未婚妻兩人互相理解，兩口子雖就婚宴的事感到無可奈何，亦未曾爭執。

因變數太多，周先生聯絡過各方討論改期安排，未曾想過取消婚禮。（楊榮飛攝）

除了一眾準新人因今次疫情而計劃有變外，部分中式酒樓、酒店或婚宴專門店同樣大失預算。任婚禮統籌師多年的Jessica過去年頭已經「收齊一年嘅單」，可確保一年的生意額，但現時只接到三分之一訂單。Jessica經營的婚紗店，亦進入半營運狀態，主力應付外國訂單。

多出外勤 避免店舖內多人聚集

為應付疫情，Jessica安排婚事的工作起了變化，多了「外勤」。過去通常會約新人及雙方家長在餐廳討論相關事宜，但她最近會直接到客人府上講解，避免多人在外聚會。外出試身等等事項，亦會盡量約齊所有人一天內完成：「2個鐘就已經可以將當日嘅衫試好哂。」

雖然Jessica建議盡量不要延期或取消，但若尚未開始張羅，不妨多考慮一段時間。（林頌華攝）

Jessica的客人一般會在5至9個月內完成整樁婚事，暫時僅一對原定2月結婚的新人延期。她則建議客人盡量不要延期或取消，認為做足安全準備就不必過份緊張。反而若準新人尚未開始張羅婚事，可慎重考慮，重新安排結婚事宜。