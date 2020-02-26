【武漢肺炎．最新】消息：馬主周巧兒確診　瑞士花園家傭初步陽性

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」全球肆虐，全港累計確診個案至昨已增至85宗，尚有數宗初步確診個案等候覆核結果。香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇推算至3月中，樂觀情況會增至106宗，但若疫情失控，個案將大幅增至1,235宗。 2,700多名港人因湖北封省，一直滯留當地30個城市，當中主要在武漢，當中十多人確診武漢肺炎。政府早前安排包機接載在日本橫濱鑽石公主號郵輪港人回港，特首林鄭月娥昨晩表示，已與湖北當局達成協議，逐步安排滯留港人乘搭包機返港檢疫，今日將公布有關接載港人返港的登記安排。

▼武漢肺炎疫情擴散▼

+ 9 + 8 + 7

據悉60歲住瑞士花園女病人是馬主周巧兒（左）。（facebook圖片）

【11:31】瑞士花園確診60歲馬主周巧兒，發病期間曾到福臨門灣仔店用膳。福臨門集團發言人表示，一位女性客人於本月25日確診新型冠狀病毒，集團已按衞生署指示提供有關資料協助他們的調查。另外，集團決定將灣仔店暫停營業至3月3日以全面清潔及專業消毒。位於九龍區的福臨門尖沙咀店將維持正常營業。

【11:00】據了解，昨晚確診的瑞士花園60歲女病人是馬主周巧兒，而她的29歲女傭工今日亦初步確診。

【09:40】一名鑽石公主號乘客、16歲男童在港大測試中，驗出對病毒呈陽性反應，現時於瑪麗醫院留醫，亦屬初步確診個案。

【09:20】本港確診個案共有85宗。昨晚有消息人士透露，一名住北角的49歲女子初步確診，她是北角佛堂福慧精舍的義工，會幫忙清潔佛堂。

今早再有消息指，本港再增3宗初步確診，兩宗與北角佛堂相關，分別是一名80歲男子，他是住在美倫大廈的76歲女確診者的丈夫，於東區醫院留醫；另一宗是26歲男子，他是紅山半島57歲女確診者的兒子，現正於律敦治醫院。另外，一名29歲女子也於律敦治醫院初步確診，她是住在瑞士花園的60歲女確診者的家傭。

林鄭與聶德權一同為駐武漢辦的工作鼓掌。(林鄭月娥facebook影片截圖)

【08:03】截至周三（26日）上午8時03分，全國確診病例77787宗，累計死亡人數2666人，疑似病例2824宗，治癒病例27690宗；在重災區湖北，累計確診病例64786宗，死亡總數2563人。

【05:00】特首林鄭月娥昨晚（25日）10時左右，突然在facebook發表信件，以「抗疫一月 決不言敗」為題，為政府抗疫工作作小結，列出自1月初起政府的各種行動，連特首與司局長見過傳媒47次也在「成績單」中。

晚上11時後，林鄭又在facebook發布影片，與政制及內地事務局局長聶德權一起，跟駐武漢辦公室主任馮浩賢視像對話。對話之中更透露，政府會安排專機，分批接載滯留湖北的香港人，今日將公布登記安排。

+ 11 + 10 + 9

+ 4 + 3 + 2

+ 5 + 4 + 3

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼