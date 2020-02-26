【武漢肺炎．最新】2700港人滯留湖北　政府今公布坐包機登記安排

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」全球肆虐，全港累計確診個案至昨已增至85宗，尚有數宗初步確診個案等候覆核結果。香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇推算至3月中，樂觀情況會增至106宗，但若疫情失控，個案將大幅增至1,235宗。 2,700多名港人因湖北封省，一直滯留當地30個城市，當中主要在武漢，當中十多人確診武漢肺炎。政府早前安排包機接載在日本橫濱鑽石公主號郵輪港人回港，特首林鄭月娥昨晩表示，已與湖北當局達成協議，逐步安排滯留港人乘搭包機返港檢疫，今日將公布有關接載港人返港的登記安排。

▼武漢肺炎疫情擴散▼

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林鄭與聶德權一同為駐武漢辦的工作鼓掌。(林鄭月娥facebook影片截圖)

【05:00】特首林鄭月娥昨晚（25日）10時左右，突然在facebook發表信件，以「抗疫一月 決不言敗」為題，為政府抗疫工作作小結，列出自1月初起政府的各種行動，連特首與司局長見過傳媒47次也在「成績單」中。

晚上11時後，林鄭又在facebook發布影片，與政制及內地事務局局長聶德權一起，跟駐武漢辦公室主任馮浩賢視像對話。對話之中更透露，政府會安排專機，分批接載滯留湖北的香港人，今日將公布登記安排。

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼