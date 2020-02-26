【財政預算案2020】創科30億擴建科技園　4000萬資助STEM學生實習

新一份財政預算案今﹙26日﹚日出爐，推出多項推動創科發展的措施，包括預留30億元擴建科學園、預留4000萬元資助STEM課程大學生及研究生實習、整合「研究員計劃」及「博士專才庫」以資助科研公司聘請創科人材、以及提高支援企業應用科技的「科技券」資助比例及上限等。此外，前稱「數碼個人身分」的「智方便」將於今年第四季推出。 立法會資訊科技界議員莫乃光亦認為科技券加碼，能回應企業因應疫情而增加在家辦公硬體及軟件的需求。他又期望政府善用科技提高全民派1萬元的效率。

▼《財政預算案2020》措施▼

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財政司司長陳茂波表示，為鼓勵本地企業使用更多科技服務和方案，今年4月起，政府將增加「科技券」計劃的資助比例及上限，資助比例會上調至四分三，資助上限提高至60萬元，而可獲批項目的上限由四個增至六個。

創科人才培訓方面，預算案預留4,000萬，資助本地大學STEM課程的本科及研究生參與短期實習。另外整合「研究員計劃」及「博士專才庫」，由1月7日起，資助全港進行科研的公司，聘用學士（每月1.8萬元）、碩士（每月2.1萬元）或博士（每月3.2萬元）的創科人才，每間公司最多4個資助名額。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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至於創科基建，今年預算案將預留30億元，用於科學園第二階段擴建，另外科技園公司在將軍澳的數據技術中心及先進製造業中心將按計劃分別於今年上半年及2022年落成，而數碼港第五期預計最快於2024年竣工。科學園兩個分別專注於醫療科技和人工智能及機械人科技的「InnoHK創新香港研發平台」，首批研發機構可於今年陸續設立。

此外，前稱「數碼個人身分」的「智方便」將於今年第四季推出。《香港智慧城市藍圖2.0》將在今年公布，並預留10億元，成立智慧交通基金，以及撥款1億元開發綜合數碼平台等。

莫乃光：預算案未有長遠創科新政策

對於預算案中推動創科的相關措施，立法會資訊科技界議員莫乃光指，部份創科項目已在去年施政報告中已提出，短期措施著墨較多，但未就長遠提升創科發展提出新政策。

面對疫情肆虐，中小企有聲音希望能獲資助購買員工在家工作所需的硬體及軟件。莫乃光認為科技券加碼能回應需求，惟應加快相關審批程序。有關向市民派1萬元，他期望政府善用科技提高效率，認為透過網上銀行可以方便申請和令行政程序更快捷。