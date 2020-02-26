【財政預算案】陳茂波全民派1萬　學者：經濟成效難料

在「武漢肺炎」疫情下，財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，向每名18歲或以上永久居民派發一萬元，涉款金額為700億，料700萬人。有學者認為，在經濟差時，政府增加開支，刺激消費，做法合理，但派錢能否提振經濟，要視乎市民會花多少錢作本地消費，目前難以預計措施對本地生產總值的影響，不過，本港市道低迷，泛民及建制均支持派錢方案，相信政府做法少不免有政治考慮。

▼《財政預算案2020》措施▼

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根據新一份《財政預算案》，政府將會向每名18歲以上的市民派發一萬元，預計有700萬人受惠，涉款約710億元。浸大財務及決策系副教授麥萃才認為，派錢能否振興經濟，要視乎市民花多少錢於本地消費，現時難以預計影響。

他舉例，如果每人將一萬元全數在本地消費，就可以直接提升本地生產總值GDP約2%；但若果將一半錢儲起，或花在海外旅遊，效用就會減半。他相信，待疫情結束後，政府或會仿傚當年SARS後，推出一系列措施，確保刺激本地消費，同時吸引旅客來港。

一次性措施 短期財赤無大礙

《預算案》預計，本年度將有378億元財政赤字，相等於本地生產總值約1.3%；更預期下年度（2020/21）的財赤將達到1,391億元，即相等於GDP約4.8%。麥萃才認為，短期赤字縱然超出歐盟財政條件的本地生產總值3%，但派錢措施只是一次性，且本港儲備充足，有過萬億元，若長遠經濟增長回升到2.6%至2.7%，本港財政尚可以承擔，「長期派就唔得啦。」

另外，《預算案》又動用183億元支持企業發展，他認為，在經濟學角度，經濟下滑時，政府應增加開支，刺激消費，反之亦然，認為在非常時期下，政府派錢可解企業及市民燃微之急，「依家唔派仲等幾時派？」

▼300億防疫抗疫基金措施▼