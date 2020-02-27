【新冠肺炎．最新】佛堂增一宗確診　70歲婦曾坐其他確診者旁

社會新聞
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由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港近日新增個案偏多，昨日多達6宗，累計確診增至91宗，直逼100大關；北角「福慧精舍」佛堂的個案仍在增加，昨日新增個案中，一半是佛堂善信或其家人，佛堂、以致整個北角所出現的個案異常偏多，目前「北角元素」個案已超過20宗。

今日（27日）再增一宗佛堂相關確診個案，消息指一名70歲婦確診，她曾坐在其他確診者旁。

↓↓北角福慧晶舍佛堂爆多宗確診↓↓

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【13:37】據了解，今天再多一名與北角美輪大廈福慧精舍佛堂相關的確診個案，患者是一名70歲女子，她現時在聯合醫院留醫。據悉，她曾與早前一名確診者在佛堂毗鄰而坐。

↓↓確診的馬主周巧兒近期所到之處↓↓

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【08:00】截至周四（27日）上午8時，全國確診病例78203宗，累計死亡人數2718人，現存疑似病例2491宗，治癒病例30101宗；在重災區湖北，累計確診65187宗，死亡總數2615人。

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確診的瑞士花園住戶、馬主周巧兒近期所到之處。

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