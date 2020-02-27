【新冠肺炎．最新】佛堂增一宗確診　70歲婦曾坐其他確診者旁

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港近日新增個案偏多，昨日多達6宗，累計確診增至91宗，直逼100大關；北角「福慧精舍」佛堂的個案仍在增加，昨日新增個案中，一半是佛堂善信或其家人，佛堂、以致整個北角所出現的個案異常偏多，目前「北角元素」個案已超過20宗。

今日（27日）再增一宗佛堂相關確診個案，消息指一名70歲婦確診，她曾坐在其他確診者旁。