【新冠肺炎．最新】91人確診　福慧精舍佛堂宗數逼近打邊爐家族

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由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港近日新增個案偏多，昨日多達6宗，累計確診增至91宗，直逼100大關；北角「福慧精舍」佛堂的個案仍在增加，昨日新增個案中，一半是佛堂善信或其家人，佛堂、以致整個北角所出現的個案異常偏多，目前「北角元素」個案已超過20宗，而涉及佛堂的個案至昨就有12宗，直逼「打邊爐家族」累計的13宗。

確診的瑞士花園住戶、馬主周巧兒，在潛伏期及發病後去過多個地方，部分場所昨得悉後，決定關門或暫時停業，以便進行清潔消毒。周巧兒在上周六（22日）也曾到過北角繼園街豪宅柏蔚山 FLEUR PAVILIA。

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北角福慧精舍佛堂確診者中，6人居於美輪大廈一帶。（香港01製圖）

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確診的瑞士花園住戶、馬主周巧兒近期所到之處。

↓↓確診的馬主周巧兒近期所到之處↓↓

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