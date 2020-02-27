【新冠肺炎・直播】佛堂增一宗確診　70歲婦住將軍澳寶盈花園

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港近日新增個案偏多，今日（27日）再增一宗佛堂相關確診個案，是一名70歲婦確診，本港感染人數增至92人。
【16:31】衛生防護中心傳染病處主任張竹君：
今日新增一個確診個案，為70歲婦住將軍澳寶盈花園，是92號確診個案。2月13日咳痰、看過醫生，23日再看醫生，看到北角福慧精舍佛堂多人確診的新聞後，致電衛生防護中心，今日確診，她與家人同住。
1月24、25日，2月1日至8日，早上9點到12點都有到北角福慧精舍佛堂，其他時間主要在家。
衛生防護中心已聯絡到221人，20多人送院，有人驗到陰性，有幾位證實確診，其他仍在做化驗。目前有35位曾到佛堂的人接受檢疫，160位接受醫學監測。
張竹君指，只能找到佛堂早期確診的個案，最早發病的是2月8日，但仍未能找到源頭。
▼北角福慧晶舍佛堂爆多宗確診▼
【13:37】據了解，今天再多一名與北角美輪大廈福慧精舍佛堂相關的確診個案，患者是一名70歲女子，她現時在聯合醫院留醫。據悉，她曾與早前一名確診者在佛堂毗鄰而坐。
▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼
▼確診的馬主周巧兒近期所到之處▼
【08:00】截至周四（27日）上午8時，全國確診病例78203宗，累計死亡人數2718人，現存疑似病例2491宗，治癒病例30101宗；在重災區湖北，累計確診65187宗，死亡總數2615人。
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確診的瑞士花園住戶、馬主周巧兒近期所到之處。
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