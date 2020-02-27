日本全國確診俗稱武漢肺炎的新冠肺炎人數接近900宗，由於疫情最先於中國武漢爆發，令人擔心會否出現華人被歧視的情況。 有居日台灣人表示，在當地感到無形緊張，曾聽聞有餐廳食客因聽到中文對話，而提早離開，「有一點點（歧視華人），但不會很嚴重。」 他又評價台灣處理疫情不錯，但日本就比較糟糕，例如鑽石公主號的乘客上岸後都沒有被隔離。而日本近日也出現口罩供不應求的情況。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

台灣人Neil在日本從事資訊科技業，長居當地8年，在日本已成家立室，有一個日本人太太，兩人育有一個兩歲的兒子。他表示，感覺當地人對華人跟以往有分別，他曾聽說過，有如果餐廳的日本食客聽到你在說中文，他們會早早離開。而職場上，公司亦會要求華人僱員盡量在家工作，沒事就不要到辦公室。他感覺因為武漢肺炎疫情，令日本人態度轉變，「有一點點（歧視華人），但不會很嚴重。」

「有一點點（歧視華人） 未算嚴重」

「一定會（難受）。」他說，現在日常生活中有一點無形的緊張，畢竟武漢肺炎有致命性，他也認同要注意。他說公司之前對疫情討論不多，但由於近日公司附近有人確診，大家才感覺疫情在自己身邊發生，討論也就多了。他說兒子年紀少，太太十分關注疫情，近日都避免上街及坐公共交通工具。

在日台灣人Neil表示，曾聽聞餐廳日本食客聽到中文，會提早離開。（楊凱力攝）

台灣政府做得不錯 日本「比較糟糕」

Neil表示，自己現在有看台灣新聞。比較台日兩地政府的防疫措施，他認為台灣政府做得不錯，尤其是疫情的資訊傳播都迅速而確實；相比之下，他以「比較糟糕」形容日本政府的防疫政策，認為當地政府未有切實管控，尤其是鑽石公主號的乘客，上岸後都沒有被隔離就被放回家，「這種做法令人有點訝異！」

他的台灣家人也有致電問他日本口罩供應情況，Neil說：「其實日本的口罩很早就被中國人買光了，所以我們自己也買不到。除非你一早去藥妝店排隊。」他說日本人普遍會在家有防災的準備，庫存一般有兩三日，因此很少會出現搶購潮。然而，Neil估計疫情會持續一段時間，當地近日也有防疫用品供不應求的情況。

在日台灣人Neil表示，自己一家由於有幼童，近日都足不出戶。（楊凱力攝）

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