【肺炎口罩】狄志遠等人設廠日產四萬個　將免費派發及配售

受疫情影響，香港口罩短缺，今日（27日）再有人設立口罩生產線，並表明香港人而製作。 香港家庭教育學院總監狄志遠說，他們本著社會公益的精神生產口罩，首台口罩機機器已開始生產口罩，首月的口罩量約30萬個，即每天約4萬多個，日後口罩會免費派發予有需要人士，又會配售予診所、醫護人員等。

狄志遠、鄭承隆等人設口罩廠，每日生產4萬個。（王潔恩攝）

香港家庭教育學院說，早前一班有心人在年初四訂購五台口罩機，首台機器已於本月20日正式交付，並已在24日完成組裝，隨即開始生產口罩。

口罩生產線監製鄭承隆指出，首月的口罩量約30萬個，即每天約4萬多個，預計第二個產量可增至每周70萬個。同時，學院又稱，已向廠方簽訂可製作1200個口罩的材料合約，部分已付運。

鄭承隆說，現時口罩供應緊張，為確保口罩的品質，已將口罩成品交由美國及廣州化驗機構進行化驗報告。

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免費派發及兩元配售

學院表示，日後口罩會免費派發予有需要人士，包括由政府的創新辦免費分發予個別行業的前線員工、由安老事務委員會主席林正財免費分發予長者，又會視乎情況分予醫療輪助隊及聖約翰救傷隊。

除了免費派發外，每個口罩又會以兩元配售予私家醫生、脊醫學會等，以向診所供應，同時又會與護士協會合作，將口罩供應予醫護人員，此外，他們又會配售予有需要的非牟利機構、透過區議會供應予基層市民。