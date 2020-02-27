【鑽石公主號．日本】直擊危殆港人留醫醫院　保安森嚴

被滯留在日本鑽石公主號的香港乘客已全部下船，惟有70名港人確診感染，仍留醫當地。衞生署早前表示，當中有4名確診港人特別嚴重，已進入深切治療部。 記者今日（27日）到危殆港人留醫的醫院，希望了解最新情況。當中兩間醫院的防疫措施十足。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

記者到昭和大学附屬醫院的加護病房內，見到護士都戴上口罩。（楊凱力攝）

記者今日到據指有港人留醫的昭和大学附屬醫院（昭和大学藤が丘病院大學）。因應疫情，醫院官方網頁近日已宣布多項措施，包括近日數個公眾講座都已經取消，另外所有訪客都須要戴上口罩。大門有告示，如有任何人疑慮自己染上武漢肺炎，須先致電醫院預約登記，不會接受直接上門求診。

醫護人員透露：已接收一名約三十歲香港女病人

記者之後到三樓「救急病房」視察，該「救急病房」外有磨砂玻璃電閘，有不少醫護人員出入，從外所見，病房內的醫護人員都穿有保護衣，防疫意識充足。由於記者是外國人，因此醫護人員都一直注目。有醫護人員主動向記者查詢，對話中透露該醫院有一名約三十歲的女病人是港人，但未有透露女病人的病況。

昭和大學附屬醫院病房職員見到記者，主動向記者查詢。（楊凱力攝）

另外，記者到聖瑪麗安娜醫科大學醫院，該醫院規劃頗大，主樓樓高八層。目前香港病人被安排在另一棟醫學大樓。如有病人親屬探病，需要出示自己的身份證作登記。記者在外的等待區觀察，由於只得記者數名外國人，醫院的醫護人員都十分注意，並主動向記者查問，又以電子翻譯機，安排一名英文翻譯員服務記者。

留醫港人孫生：身體不適 不欲接受訪問

我們曾與在該醫院留醫的港人孫生孫太聯絡，目前孫太情況嚴重，需要插喉。而孫生就透過立法會議員鄭泳舜向《香港01》記者表示，由於身體不適，不欲接受訪問。