馬會17間投注站下周起逢一、四開放　供兌換彩票　六合彩仍停

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎持續，香港賽馬會自2月2日起暫停全港所有場外投注處運作，顧客仍可利用網上平台使用馬會服務，惟部分未登記馬會戶口的市民未能使用。 馬會宣布，由下月2日起，逢周一及周四開放17間場外投注處。場外投注處只會提供有限度服務，包括兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口及進行投注戶口存款；場內不會提供賽馬及足球投注服務，六合彩獎券也會繼續暫停。而所有顧客在進入場外投注處前必須戴上口罩及接受體溫檢查。

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馬會指，決定由下月2日起，逢周一及周四開放共17場外投注處。另外，馬會將於下月5日起推出全新香港賽馬會電子錢包，場外投注處顧客在現階段可利用該方式開設投注戶口及進行投注戶口存款。

將予開放部份場外投注處的詳細安排如下︰

- 由下月2日起，17間的場外投注處將會逢星期一及星期四上午9時30分至下午6時正開放。

- 該等場外投注處只會提供有限度服務，包括兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口及進行投注戶口存款。

- 該等場外投注處將不會提供賽馬及足球投注服務，也不會顯示賽馬及足球賠率。六合彩獎券也繼續暫停。

- 所有顧客和員工在進入場外投注處前必須戴上口罩及接受體溫檢查。

- 場外投注處在同一時間內只容許有限人數的顧客入內，以避免投注處內聚集大量顧客。投注處外將實施排隊入場的措施。

在新安排下將開放的17間場外投注處如下︰

中環士丹利街

銅鑼灣謝斐道

鰂魚涌英皇道

尖沙咀漢口道

旺角彌敦中心

石硤尾大埔道

黃大仙豪苑

觀塘廣場

將軍澳寶林

沙田好運中心

上水石湖墟

屯門市廣場

元朗合益路

天水圍

葵芳

青衣城

荃灣青山道