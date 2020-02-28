【新冠肺炎．2.28】周巧兒大坑家中狗隻　病毒測試呈弱陽性反應

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港近日新增個案偏多，昨日（27日）再增兩宗佛堂相關確診個案，分別為70歲和89歲婦人確診，本港感染人數增至93人。 關於第85宗確診個案，即馬主周巧兒，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指她行程較多地方，有很多記不清楚，要翻問並核實地址。她曾到婚禮，早上去竹麗苑斟茶，中午到柏蔚山簽紙，之後到萬豪酒店的房間食飯。

▼北角福慧精舍佛堂爆多宗確診▼

+ 14 + 13 + 12

【07:50】截至周五（28日）上午7時50分，全國確診病例78632宗，累計死亡人數2747人，現存疑似病例2358宗，治癒病例33002宗；在重災區湖北，累計確診65596宗，死亡總數2641人。

【01:15】漁護署凌晨發稿，公布一隻居於2019冠狀病毒病確診者家中的狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應。漁護署人員接走有關狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應。該狗隻並無任何相關病徵。

漁護署公布該狗隻居於一名確診者家中，於本周三（26日）由衞生署轉介，狗隻需交予漁護署，漁護署人員同日傍晚到大坑一住所接走有關狗隻。近期確診患者中，只有《幫港出聲》召集人周融侄女、馬主周巧兒居於大坑瑞士花園，未有其他確診者居於大坑。

【01:00】衞生防護中心公布，截至昨日（28日）本港共錄得93宗確診新型肺炎（俗稱武漢肺炎）個案，當局亦公布各確診患者曾到過的大廈名單，目前名單上共62幢大廈，當中24幢為確診患者的住宅，另38幢為非住宅大廈。

其中第85宗確診個案、馬主周巧兒發病後曾到過逾十處地方，當局再公布她曾到訪中西區的卡佛大廈，病人自2月12日發病，其後於2月13、17、20、22及24日，五度向卡佛大廈的楊毅敏醫生求診。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

+ 10 + 9 + 8

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼