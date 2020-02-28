【新冠肺炎．2.28】鑽石公主號一人確診　意大利紅色外遊警示生效

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港今日再增一宗個案，總數增至94宗。患者為一名61歲「鑽石公主號」郵輪返港女旅客，於1月25日至2月19日逗留在郵輪上，直至本月20日乘坐政府安排的首架包機抵港，現時情況穩定。今日未有涉及北角福慧精舍佛堂善信的新增個案，但尚有兩至三名曾到該佛堂的檢測個案，未有結果。 政府自本月8日起，規定由內地返港人士需在家強制檢疫14日，當局一直未有公布他們居住名單。衞生署終在一份名單外洩後，今晩正式公開有近6,000個地址的檢疫人士居所資料，當中有豪宅，也有紀律部隊宿舍，亦有五星級酒店。 保安局晚上向意大利三個地區發出紅色外遊警示，呼籲市民非必要勿前往。衞生署隨即亦將強制檢疫規定延至該三個地區，由下周日（3月1日）起，任何人於入境前14日去過該三個地方，會被送往檢疫中心隔離14日。

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【新冠肺炎】港府最快下周三派包機到武漢 接載滯留湖北港人

【23:55】確診馬主周巧兒的松鼠狗被驗出對新型冠狀病毒呈弱陽性，漁農自然護理署今晚公布，今日進行的進一步測試中，其口腔及鼻腔的樣本亦對有關病毒呈弱陽性反應，署方會進行密切監察，並為有關狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。

另外，一名有到北角福慧精舍佛堂女患者家中的柴犬，亦正接受檢疫，牠對新型冠狀病毒檢測呈陰性。一隻來自牛頭角確診者的異國短毛貓，檢測亦呈陰性。

【新冠肺炎】周巧兒所養「寶貝」松鼠狗 病毒覆測再呈弱陽性反應

【21:45】衞生署宣布，由3月1日(下周日）0時0分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞——羅馬涅（首府博洛尼亞）、倫巴第（首府米蘭）及威尼托（首府威尼斯）地區、或伊朗的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。

【新冠肺炎】意大利三地區紅色外遊警示生效 周日起入境隔離14日

【20:50】政府表示，鑑於意大利艾米利亞——羅馬涅（首府博洛尼亞）、倫巴第（首府米蘭）及威尼托（首府威尼斯）三個地區爆發2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，決定對意大利這三個地區發出紅色外遊警示。

此外，政府決定在現時對伊朗生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險。

【新冠肺炎】檢疫大廈有半山豪宅 逾億元The Mayfair蘭心閣上榜

【新冠肺炎】衞生署公布強制家居檢疫名單 5979個地址分區睇

【18:45】衞生署今日表示在2019冠狀病毒病專題網站，上載了根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》）受強制檢疫人士居所的大廈名單，即由2月8日起從內地來港居民或旅客，須於家居檢疫的大廈名單。署方指，至今絕大部分受檢疫人士是香港居民並在家中接受檢疫，少部分人士分別在酒店或在個別情況下入住檢疫營（曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心）接受檢疫14天，受檢疫人士期間不能離開香港。名單總共有5,979項。

署方強調，他們入境時都沒有病徵及通過體溫檢測，並非2019冠狀病毒病確診患者的密切接觸者，亦沒有在抵港前14天內曾到訪湖北省。

大廈名單直接鏈結：https://www.chp.gov.hk/files/pdf/599c_tc.pdf

【17:10】張竹君表示，第18宗確診的25歲男子飼養的貓已做化驗，證實沒有新型冠狀病毒並已回家。第77宗確診、住北角麗宮大廈並曾到佛堂68歲的女患者，其狗隻已送漁護署檢驗，結果有待公布。今日會致函予定點私家醫生，若有個案不肯定是傷風或感染病毒可叫病人留下唾液樣本作化驗。

就公立醫院醫護人員罷工行動，何婉霞指，人事部與醫護了解缺勤原因，與一向做法相若，會以公平公正等原則跟進，要了解後才決定下一步行動。何婉霞又指，現時醫管局的N95口罩儲量可用一個月左右，已用過的保護衣不建議再重用。

【16:56】日本北海道宣布將進入緊急狀態，呼籲居民周末別外出。

【新冠肺炎】北海道進入緊急狀態 本港最少11團共300人在當地

【16:43】大坑瑞士花園60歲患者的狗隻的口腔、鼻腔樣本驗出新型冠狀病毒。張竹君表示，武漢肺炎患者的寵物，特別是哺乳類動物都會送至漁護署作醫學監察14日。她透露，過去漁護署已檢驗之前確診患者的貓，對新型冠狀病毒呈陰性；另外有患者的狗亦會安排檢驗。

張竹君表示，驗出有新型冠狀病毒的狗無相關病徵，究竟是感染或在環境沾到病毒是未知，漁護署會再做測試。張建議狗主放狗時為狗隻帶口罩。

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫護需晾保護衣重用 醫管局高層：同事有心慳

對於有瑪嘉烈醫院麻醉科醫護稱，院方要求他們重用保護衣，並掛晾起來。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞回應說，認為是有同事想幫手節省保護衣，但她說重用保護衣對感染控制情況不理想。

網上流傳一份強制檢疫名單，張竹君回應指，同事正整理由內地抵港人士名單，希望可盡快在網頁公布，她強調該批人士沒有病徵。

【新冠肺炎】周巧兒愛犬對病毒呈弱陽性反應 另一患者狗隻將送檢

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在4時半記者會表示，今日有1宗確診個案，患者為61歲女子，是第一批坐包機回港的鑽石公主號旅客，本周三抽取分泌物檢測，初步陽性，送瑪麗醫院，今日確診。她與先生及家姐等一同上船。

另北角福慧精舍佛堂善信，已聯絡到247人，38位要送入隔離檢疫；另外179位醫學監察。當局曾送30人去醫院，大部份都陰性或已確診，仍有兩三位等緊報告，但現時無新增初步陽性個案。

【新冠肺炎】鑽石公主號包機一回港旅客確診 打邊爐家族一人出院

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【16:25】確診的馬主周巧兒曾於上周六（22日）到跑馬道昌明街6號，該處為跑馬地獸醫診所及醫院。診所確認周當日曾到來，為所養狗隻取藥，只逗留3分鐘，其狗隻未有前往。

漁護署今日凌晨公布，一位居於大坑的新型冠狀病毒肺炎確診者家中的狗，在病毒檢測中，口及鼻分泌物對新型冠狀病毒呈弱陽性反應。有關資料與居於大坑瑞士花園的周巧兒吻合。

【新冠肺炎】周巧兒到訪獸醫加強消毒 職員稱取藥未有帶同狗隻

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【16:15】韓國公布單日再多571人確診新冠肺炎，累計2,337染病。韓國昌原市決定取消鎮海軍港節，為1963年舉辦以來首次。昌原市每年4月1日至10日期間舉行鎮海軍港節，今年原定提前4天於3月27日舉行。

【16:15】日本東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋、以及大阪環球影城宣布，由2月29日至3月15日關閉，防範新型冠狀病毒肺炎疫情擴散。

【16:10】香港郵政宣布，接獲韓國郵政通知，由於航空公司縮減航班班次，寄往香港的航空郵件（包括特快專遞）的郵遞服務暫停，直至另行通告。

【13:20】漁農自然護理署本周三（26日）到大坑接走一隻居於新冠肺炎確診者家中的狗隻，在牠的口腔，鼻腔及肛門抽取樣本，並發現口腔，鼻腔樣本對有關病毒測試呈弱陽性反應。食衞局局長陳肇始今日表示，該狗隻沒有任何與新型冠狀病毒相關的病徵，暫時沒有證據證明狗隻受感染及發病，或者會傳播病毒。她又稱，該狗隻會在港珠澳大橋口岸的動物居留所接受14天檢疫，獸醫會為牠進行醫學監察。

根據衞生防護中心公布的資料，周巧兒在上周六（22日）曾到過跑馬地昌明街6號，該處地舖為一間獸醫診所。

【新冠肺炎】周巧兒家中狗口鼻含病毒 陳肇始：沒證據顯示發病

確診馬主周巧兒本2月11日以來行程。

【13:00】香港郵政宣布，接獲意大利郵政機關的更新通知，部分地區正因應2019冠狀病毒病疫情實施預防措施，所有往來該等地區與香港的郵遞服務（包括特快專遞）現已暫停，直至另行通告為止。

▼北角福慧精舍佛堂爆多宗確診▼

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【07:50】截至周五（28日）上午7時50分，全國確診病例78632宗，累計死亡人數2747人，現存疑似病例2358宗，治癒病例33002宗；在重災區湖北，累計確診65596宗，死亡總數2641人。

【01:15】漁護署凌晨發稿，公布一隻居於2019冠狀病毒病確診者家中的狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應。漁護署人員接走有關狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應。該狗隻並無任何相關病徵。

漁護署公布該狗隻居於一名確診者家中，於本周三（26日）由衞生署轉介，狗隻需交予漁護署，漁護署人員同日傍晚到大坑一住所接走有關狗隻。近期確診患者中，只有《幫港出聲》召集人周融侄女、馬主周巧兒居於大坑瑞士花園，未有其他確診者居於大坑。

【01:00】衞生防護中心公布，截至昨日（28日）本港共錄得93宗確診新型肺炎（俗稱武漢肺炎）個案，當局亦公布各確診患者曾到過的大廈名單，目前名單上共62幢大廈，當中24幢為確診患者的住宅，另38幢為非住宅大廈。

其中第85宗確診個案、馬主周巧兒發病後曾到過逾十處地方，當局再公布她曾到訪中西區的卡佛大廈，病人自2月12日發病，其後於2月13、17、20、22及24日，五度向卡佛大廈的楊毅敏醫生求診。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼