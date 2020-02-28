【新冠肺炎】衞生署未公開強制檢疫住宅　陳肇始：數目眾多正整理

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港在2月8日起向內地到港人士實施強制檢疫令。昨日（28日），網上流傳一份題為「根據香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，列出近6000幢大廈，惟衞生署未有在其官方網頁上載有關文件。 食物及衞生局局長陳肇始今日(28日）就財政預算案會見記者，她沒有評論名單的真偽 。她解釋，由於現時正在接受強制檢疫的人數約15,000 ，數目非常多，衞生署需要時間整理，整理完畢便會公開名單。

▼5875幢大廈名單▼

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本港2月8日起實施強制檢疫令，曾到訪內地人士需接受強制檢疫 14 天，若無法提供住戶地址，便需入住政府安排食宿的檢疫中心。網上流傳一份文件，題為「根據香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，顯示截至2月24日，全港共有5875幢大廈有住客接受強制檢疫，惟衞生署未有在其官方網頁上載有關名單。

食物及衞生局今早召開記者會，交代今年度財政預算案的措施。（高仲明攝）

食物及衞生局局長陳肇始沒有評論名單的真偽，她解釋，由於現時正在接受強制檢疫的人數約15,000 ，數目非常多，而全部地址均由市民提供，衞生署需要時間整理，整理完畢便會公開名單。她強調，衞生署對檢疫大廈名單的做法一直公開透明。

衞生署署長陳漢儀稱，從內地到港需接受強制檢疫的人士，入境時沒有病徵，亦非確診者的密切接觸者，風險較低。她表示，衞生署正在盡快整理名單，完成後便會在網頁公布。

▼《財政預算案2020》措施▼