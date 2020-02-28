【武漢肺炎】電話會議進行指示聆訊　法官指疫情過後亦可沿用

法庭因應本港的武漢肺炎疫情，僅提供有限度運作，大量案件因而押後。高院本周二處理一宗民事案件時，首次利用電話會議，讓法官和律師隔空進行指示聆訊。而涉案法官今(28日)頒下判詞，解釋電話會議的理據。法官指，是次法庭停擺屬前所未見，但亦是一個契機考慮如何更好管理案件。法官認為疫情過後，法庭亦可用相類的方式處理案件。

該宗民事案件為美亞娛樂資訊集團有限公司，以及其負責人和子公司，被指拖欠逾6000萬元貨款，而遭賣家追討。案件原定於本月18日開審，預計需時17天，但因法庭近期把一般聆訊押後，本案也未能如期審訊。而原告一方亦申請透過視像糸統，讓一名證人在海外作供，法官在本周二就此事，在高院與律師進行電話會議。

指會議內容錄音 公眾日後可取得資料

而法官在判詞中指，雖然「出庭」一般理據為需親身出庭，但《高等法院條例》和《高等法院規則》中未有禁止以其他方法出席聆訊。

法官又指，現時法庭停擺屬前所未見。若因法庭需與訟者親身出庭，而令民事法庭的所有程序暫停，並不符合維持公義和法治的要求。雖然或有人關注，電話會議或會違反公開審訊的原則，但法官指這些原則亦容許例外的情況，如基於公眾安全，而避免聆訊在面對面的情況下進行。而是次電話會議是在法庭內進行，會議內容被錄音，與訟各方和公眾日後可取得相關資訊。

法官認為，是次疫情是一個契機，讓法庭和與訟各方考慮如何更好進行案件管理。而在疫情過後，亦可用相類的方式處理。

案件編號：HCA 677、678、2780/2006，HCA658/2011