【新冠肺炎．日本直擊】東京奧運冒疫情陰霾　日人：仍很期待

日本2011年經歷311地震及核災後，原本希望透過申辦2020東京奧運，重振國家經濟及士氣。然而，俗稱武漢肺炎的新冠肺炎由中國開始蔓延，鄰國日本亦在近期持續爆發疫情，令人擔心東京奧運能否如期舉行。 《香港01》記者在場館訪問當地市民，他們都表示仍很期待奧運如期舉行，指日本已為奧運花了不少錢，如果取消相信經濟會受打擊。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

記者在2020東京奧運主場館新國立競技場視察，該運動場雖然已竣工，但日間仍有不少建築工人出入，相信仍在為奧運會作準備。

日本人世界先生表示，現在還未知道是否會延期，但與朋友之間都有討論過延期的可能。他說，自己當然希望可以如期舉辦奧運，因為日本已經花了很多資金，翻新主場館，如果取消了，「經濟上應該會很痛苦」。但他認為日本去年都主辦了世界盃橄欖球賽，認為奧運即使取消，對日本形象未必會有壞影響。

日本人了先生：當然不想延期

另一受訪了先生表示，疫情影響下，不單止奧運受影響，日本經濟同樣都會停下來，尤其現在都是低迷的狀態。了先生又說：「日本說實在能否成功舉辦奧運呢，當然（我）不想會延期。」在日本工作的意大利人Malerba小姐表示，東京奧運的氣氛越來越高脹，不同活動都開始舉行，十分令人期待。她說奧運前還有很多時間，「我真的希望所有事都可如期舉行！」

2020東京奧運主場館新國立競技場已於2019年落成。（楊凱力攝）