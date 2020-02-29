【新冠肺炎】消息︰徵召逾百名消防駐隔離營　包括提供先遣急救

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，由組合屋建成的隔離營陸續落成，包括鯉魚門園度假村A區118個單位已可啟用。消防處因而成立的「快速應變隊」，有消息指處方徵召到約120名消防員願加入，可獲紀律部隊逾時工作津貼。不過有人員擔心，通告列明工作範疇包括「其他被指派的任務」，值勤指引除了火警召喚外，涵蓋檢疫人士如有「特別服務召喚」及「先遣急救服務」需要，惟人員未正式接受過處理傳染病及疾控相關訓練。 消防處回覆查詢時表示，「快速應變隊」主要負責於檢疫設施內執行滅火救援及防火巡視職務，期間不需要負責監察或照顧被隔離人士，「隊員基本上不需要接觸受檢疫人士」。

消息︰獲提供杯麵餅乾 訂餐要自費

會增建組合屋的檢疲中心包括西貢戶外康樂中心、鯉魚門公園度假村及八鄉少年警訊永久活動中心。其中，鯉魚門園度假村A區118個單位已可啟用，B區234個單位料4月中或之前落成，八鄉少訊中心亦是約兩個月後完工。消防處日前徵召到約120名消防員願入隔離營工作，有關工作會獲紀律部隊逾時工作津貼，每5人一更輪班工作，候命室會有滅火防護服、個人防護裝備及三級制服等，膳食備有杯麵、餅乾、水等，有需要可自費向衞生署合約公司訂餐。

火警召喚外 提供先遣急救服務

「快速應變隊」通告列明，每隊由5名消防員組成，由消防總隊目任主管，須有3名人員備有先遣急救員資格，工作範疇包括「其他被指派的任務」。當值人員如到隔離單位位置範圍須穿戴個人防護裝備,，包括即棄帽、藍色防護衣、手套、N95口罩及水靴；如該區域有火警召喚，則須全副「黃金戰衣」。

據相關值勤指引，當有「特別服務召喚」，無論是穿著三級制服還是黃金戰衣，都則須配戴頭盔、手套、外科或N95口罩；當消防控制中心及民安隊接獲檢疫人士有先遣急救服務需要，在救護車到場前，會召喚「快速應變隊」，醫療輔助隊及衞生署都會出動。

據資料，各政府部門在檢疫中心的工作分配，由民安隊負責管理及聯絡各政府部門，衞生署提供醫療服務，醫療輔助隊負責護送檢疫人士及為他們每日量體溫，康文署支援場地，物流署支援車輛接送檢疫人士，保安則交由警務處。有資深消防人員表示，由於檢疫中心有大量組合屋，屬臨時建構物，故需要消防人員看管，以防有火警等事故發生。有前線指，處方僅向消防人員提供佩戴及卸除個人防護裝備（PPE）的指引，未正式接受處理傳染病及疾控相關訓練。

處方︰已制定指引 安排足夠裝備

消防處回覆查詢指，「快速應變隊」主要負責於檢疫設施內執行滅火救援及防火巡視職務，「隊員在此期間不需要負責監察或照顧被隔離人士，由於此等工作會由其他部門負責，因此隊員基本上不需要接觸受檢疫人士。」另外，處方為應變隊制定有關處理緊急事故的行動指引，安排合適和足夠的個人防護裝備予隊員使用，並會密切留意隊員的身體狀況，以確保屬員安全，鄰近的消防局及救護站等單位亦會提供適切的後勤支援。由於「快速應變隊」是以逾時工作形式在檢疫中心執勤，因此他們在規定工作時數以外所做的工作，會根據《公務員事務規例》的規則作補償。

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