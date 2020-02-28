【新冠肺炎】意大利三地區紅色外遊警示生效　周日起入境隔離14日

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響全球地方，港府今日（28日）晚上宣布，鑑於意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托三個地區，爆發2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，今日起對意大利這三個地區發出紅色外遊警示。此外，亦同時決定在現時對伊朗生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險。 值得關注的是，港人旅遊熱點的米蘭及威尼斯，正正分別為艾米利亞羅馬涅、威尼托的首府，正計劃歐遊人士要多留意。 港府宣布，由3月1日0時0分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到意大利該三個地區人士，不論是否香港居民，發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。 強制隔離檢疫安排同時亦適用由伊朗全國入境人士。港府本周一（24日）亦公布，在入境香港前14日曾到韓國大邱或慶尚北道的所有人，需隔離14日。

政府發言人表示，由於意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托地區包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納的2019冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，政府基於公共衞生考慮決定向這三個地區發出紅色外遊警示。（美聯社）

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旅遊熱點米蘭及威尼斯為當中兩區首府

保安局發言人表示，由於意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托地區，涉及的首府分別為括博洛尼亞、米蘭及威尼斯，2019冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，政府基於公共衞生考慮決定向這三個地區發出紅色外遊警示，提醒計劃前往三地區市民調整行程，又呼籲市民如非必要，避免前往。

值得關注的是，港人旅遊熱點的米蘭及威尼斯，正正為艾米利亞羅馬涅、威尼托的首府，正計劃歐遊人士要多留意。

衞生署在約一小時後宣布，由周日（3月1日）凌晨0時0分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區或伊朗的人士，不論是否香港居民，發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。

伊朗近期也爆發疫情。(AP)

由伊朗入境同需檢疫14日

另外，特區政府已於上月10日，基於安全理由對伊朗發出紅色外遊警示。衞生署表示，由於近日伊朗當地的新冠肺炎個案數字持續及迅速上升，政府在現時對伊朗生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關相關公共衞生風險，現時的紅色外遊警示仍然生效，並呼籲計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前往，由下周日凌晨起，於抵港前14日曾到伊朗全國人士，也需入住檢疫中心進行檢疫14日。



保安局表示，身處意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托地區及伊朗的港人，要加緊留意當地政府的公布、時刻佩戴外科口罩、盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方、避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸、如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診。

又指若必須前赴意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托地區或伊朗的市民，應密切留意2019冠狀病毒病的最新情況及衞生署相應發出的旅遊健康建議。回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人，有必要時可到香駐當地大使館聯絡。