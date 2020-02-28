仁濟醫院16月大女嬰院內洗澡時被燙傷下半身　發生後7日始公布

仁濟醫院發言人今日（28日）公布，該院兒科部一名16個月大的住院女嬰，於上周五（21日）洗澡時被燙傷。院方稱，當時女嬰甫下水洗澡即哭喊，醫護人員抱起女嬰時，其下半身軀及下肢皮膚發紅，女嬰於當日下午轉往瑪麗醫院小兒外科部接受治理。女嬰現時仍然留醫觀察，情況穩定。 院方稱已向女嬰的父母致以深切歉意，亦會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，將於八個星期內向醫管局呈交報告。

女嬰下水即哭 下肢皮膚發紅

仁濟醫院發言人公布，該院兒科部一名16個月大住院女嬰於當日洗澡時，女嬰甫下水洗澡即哭，兩名醫護人員迅速前往查看，女嬰已即時被抱起，下半身軀及下肢皮膚發紅，醫護隨即為女嬰受燙部位降溫和減輕痛楚，同時通知專科醫生和傷口護理專科護士。

兒科專科醫生詳細診視及評估女嬰臨床情況，再諮詢外科專科醫生圑隊，而傷口護理專科護士為嬰兒評估傷口及敷藥。該院的外科專科醫生圑隊遂聯絡瑪麗醫院外科團隊跟進治療。

轉往瑪麗醫院小兒外科部接受治理

兒科專科醫生及病房經理於同日中午與女嬰父母詳細解釋有關情況，並致以深切歉意及慰問。為確保女嬰得到全面的專科治理，院方在家人同意下，安排女嬰於當日下午由醫護人員陪同，轉往瑪麗醫院小兒外科部接受治理。女嬰現時仍然留醫觀察，情況穩定，正在康復中。院方會與瑪麗醫院小兒外科部緊密溝通，跟進女嬰康復進度，提供一切可行協助。

發言人稱，院方非常關注今次事件，事發後已即時透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。仁濟醫院亦會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，作出改善建議，以避免再次發生同類事件，將於八個星期內向醫管局呈交報告。