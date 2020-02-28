【新冠肺炎】康文署下月初重開戶外場地　圖書館、自修室仍關閉

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，港府農曆年後實施公務員在家工作安排，以致大部分公只服務暫停一個月。政府宣布下周一起「復工」，康文署今日（28日）宣布，部分戶外康樂場地於下星期二（3月3日）重新開放，戶外康樂場地包括網球場、草地滾球場、運動場的跑道，當中只限緩步跑活動、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。 康體通網上預訂服務會即於3月2日開始讓市民預訂3天內可供預訂的設施。大部分戶外康樂場地的訂場櫃位，則將於3月3日恢復運作，但退票或退款將於稍後再作安排。

康文署部分戶外康樂場地於3月3日重新開放，但公眾游泳池等仍暫時關閉。（資料圖片/余俊亮攝）

更衣室及沖身設施續暫停開放

現正開放的陸上免費康樂場地，包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等，會維持服務。康文署指，為免人多聚集及減少社交接觸，康文署會在重開的運動設施採取特別措施，包括限制球場逗留人數、運動場緩步跑人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以及戶外草地滾球場及高爾夫球發球練習場以隔球道方式開放。

此外，署方會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施。至於各康樂場地的更衣室及沖身設施亦會暫停開放，以減少病毒傳播的風險。

康文署指，仍然暫停開放的文化設施包括所有表演場地、博物館、公共圖書館及附設之自修室。（資料圖片/余俊亮攝）

運動場及公眾游泳池等仍關閉

另外，位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站將於3月3日起恢復服務，香港公共圖書館的還書箱，除了坪洲公共圖書館，已於2月26日恢復運作，而港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱服務，則於2月29日恢復，公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。



康文署又指，會繼續暫停開放其他文康設施及取消期間舉行的康樂、體育及文化活動的安排，直至另行通告，包括所有體育館、跑道除外的運動場、草地球場、人造草地足球場、壁球場、石澳障礙高爾夫球場和屯門康樂體育中心除外的高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心的歷奇公園、水上活動中心和度假營。

表演場地不早於3月底前開放

仍然暫停開放的文化設施包括所有表演場地、博物館、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心，表演場地的主要設施將不會早於3月底前開放。



然而，在停開期間，城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線外，位於康文署轄下表演場地的城市售票網售票處和附設自助取票機將於3月3日恢復運作，並實施每日特別開放時間由中午12時至晚上6時30分，至於為相關表演場地受影響節目的退票或退款安排，會另行公布。

另一方面，康文署暫停接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請，直至另行通告，至於預訂轄下婚禮場地、露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動或銷售活動的安排，將繼續暫停，直至另行通告。