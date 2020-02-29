【新冠肺炎】檢疫大廈有半山豪宅　逾億元The Mayfair蘭心閣上榜

自2月8日起由內地湖北省以外入境香港的所有人均需強制檢疫，雖毋須如湖北省入境人士到檢疫中，但需在家中檢疫14日。衞生署昨晚公布正接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，涉及5,979個地址，當中不乏位於中半山的豪宅，包括叫價逾億元的The Mayfair及蘭心閣（Branksome），而位於山頂的歌賦山道亦有人隔離檢疫中。 名單上亦有4間紀律部隊有人需隔離，包括順利及黃大仙的紀律部隊宿舍，以及中西區奧卑利街及上水的已婚警察宿舍。 除了住宅以外，有部份酒店所在的地址亦被列在名單上，包括港島區灣仔會展旁的萬麗海景酒店、中環的四季酒店；尖沙咀的喜來登酒店、馬哥孛羅香港及馬哥孛羅港威酒店；紅磡的Hotel ICON 唯港薈、都會海逸酒店等，全部榜上有名。

【新冠肺炎】衞生署公布強制家居檢疫名單 5979個地址分區睇

逾億元成交的The Mayfair有人正接受強制檢疫。（資料圖片）

有地址只列出街道名

自2月8日起，內地返港人士需接受14日隔離檢疫，衞生署衞生防護昨日（28日）公布，需接受檢疫人士所住的大廈名單。其中在中西區，有半山豪宅上榜，包括THE MAYFAIR以及BRANKSOME蘭心閣。

資料顯示，阿里巴巴創始人之一麻長煒，於2019年斥1.6億元購入THE MAYFAIR單位。此外，黎姿丈夫馬廷強於2007年，以逾2.8億元購入位於地利根德里蘭心閣的複式單位。

上述住址清晰列明檢疫者所住的大廈或屋苑，但一些住址只列出街道號碼，甚至只得街道名稱或公路名稱。例如山頂豪宅區歌賦山道亦有人登記需接受隔離檢疫，惟僅紀錄街道名稱，無實際街號，未能得知檢疫者的實際隔離地點。名單上亦有人報稱於青山公路 - 汀九段隔離，亦無列明檢疫地點的街號。

上榜政府宿舍分佈於五區

政府宿舍亦有5幢上榜，不過在名單上僅列出宿舍的街道號，而非直接列出宿舍名稱。目前有人正隔離檢疫的宿舍，分別是位於中西區奧卑利街17A號的奧卑利街已婚警察宿舍、觀塘區利安道32號的順利紀律部隊宿舍、黃大仙區沙田坳道10號的黃大仙紀律部隊宿舍，北區上水保榮路5號的上水已婚警察宿舍，以及南區東頭灣道59號3座的赤柱初級職員宿舍。

有檢疫人士入住萬麗海景酒店及四季酒店

除了住宅之外，亦包括酒店所在的住址。港島區方面，灣仔區港灣道一號的萬麗海景酒店、灣仔帝盛酒店曾有人正檢疫當中，另外，本港第9及第10宗確診新型肺炎患者到過的香港四季酒店，其所在的金融街8號現時仍有人需隔離檢疫。

九龍區方面，尖沙咀東海旁的數間酒店亦被列入名單，包括彌敦道20號的香港喜來登酒店、廣東道3號的馬哥孛羅香港酒店、廣東道13號的馬哥孛羅港威酒店。富豪集團的富豪東方及富豪九龍酒店亦在名單上。在紅磡一帶，Hotel ICON 唯港薈及都會海逸酒店同樣有人接受檢疫。

新界區的上榜酒店，包括沙田區的沙田萬怡酒店、帝都酒店及海澄軒海景酒店，荃灣區的如心酒店、悅來酒店及遠東絲麗酒店，以及元朗區的嘉湖海逸酒店。

部份名單上的地址是舊式大廈，如位於彌敦道40號的重慶大廈，以及彌敦道54-64號的美麗都大廈，同一幢大廈內有眾多賓館及旅館，難以掌握檢疫者實際入住哪間賓館。

青年共住宿舍、懲教所亦有人隔離

名單上列出，東區歌連臣角道123號有人需隔離，這是懲教署轄下的歌連臣角懲教所的地址。此外，有部份青年共宿的地址亦有人需檢疫，包括為夜青提供臨時住宿的荷蘭宿舍、東華三院「福全 ‧ 共寓」青年共居空間位處的福全街56號，以及「書匯」旺角青年共居空間所在的旺角登打士街10-12號。

有人報稱於果欄隔離

其中一個檢疫地址是「油尖旺區石龍街8A號」，翻查資料，該處是油麻地果欄的其中一間店舖地址。