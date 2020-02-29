【新冠肺炎】港府撥3.4億建750檢疫單位　竹篙灣首100單位花1.9億

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未緩和，港府早前已宣布將於現有的檢疫中心增建檢疫單位，並在毗鄰迪士尼樂園停車場的竹篙灣政府用地建檢疫中心，惟早前工程項目因未經招標直接聘承建商而備受質疑。政府昨晚（28日）公布四項工程的估價，在鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心及八鄉少訊中心的增建及翻新現有單位，以及在竹篙灣建新檢疫中心的工程造價，合共約3.4億元，料可提供750個檢疫單位，平均每個45萬元。 其中造價最昂貴的是竹篙灣項目，首階段的工地平整、基礎設施及首100個單位，花費1.9億元，即平均每個190萬元。至於竹篙灣其餘的500個單位，港府未提供相關預算，僅稱會在基礎工程有一定進度後再從速跟進。 工程撥款分別來自政府基本工程儲備基金以及獎券基金，當局預計最快於3月內可啟用其中200個檢疫單位，4月內可完成另外530個檢疫單位；竹篙灣的首100個單位及餘下500個單位，料分別於5月及7月才完成。

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分拆撥款 基本工程儲備基金撥1億元 獎券基金另撥2.4億元

食物及衞生局待財政預算案發表後兩日，再公布相關工程細節，在改建及加建檢疫設施的四項工程造價方面，鯉魚門公園及度假村的350個檢疫單位，花費約6,000萬元；西貢戶外康樂中心的100個單位，花費近4,000萬元；八鄉少訊中心翻新現有80個單位，花費1,000多萬元。上述約1億元的花費由基本工程儲備基金撥款。

八鄉少訊中心的新加建120個單位，則需再花費5,000多萬元。至於於竹篙灣建新檢疫中心的工程造價，單是工地平整、基礎設施及首100個檢疫單位，已花費1.9億元。此兩項目約2.4億元花費，是由獎券基金撥款。

當局未披露竹篙灣餘下500個單位造價

港府聲稱上述四項工程，可提供最少1,250個單位，不過計算上列撥款逾3億元，只可以增建共750個檢疫單位。尚餘的500個單位，實際上建於竹篙灣，按食衞局最新的文件披露，該500個單位將於土地平整及基礎設施工作有一定進度後，才從速跟進，當局未有公布該500個單位的造價估算。

港府：分拆撥款基於疫情發展等因素

有立法會議員日前於工務小組委員會上質疑，分拆撥款的做法是刻意繞過立法會程序，食衞局在文件中反駁指，政府管理和支用基本工程儲備基金款項時，一直嚴格按照財委會的授權行事，而目前的授權安排明確清晰、行之有效。港府又稱，已按程序取得獎券基金諮詢委員會的支持及財政司司長的批准，2月上旬獲獎券基金撥11億元支援檢疫設施的非經常開支。

港府又堅持分拆工程項目取撥款，是基於疫情發展、設施規模、所需工地範圍等因素，將檢疫設施分為不同部分；而各項工程項目的造價預算均低於3千萬，安排符合財務原則。

直接委聘做法符合程序 未來或可招標

議員的質疑亦包括港府未經招標，直接委聘工程公司建檢疫設施。除了早前已被揭發直接聘用中國建築工程（香港）有限公司、保華建築有限公司及中國港灣工程有限責任公司外，食衞局文件進一步披露，已直接委聘協興工程有限公司增建八鄉少訊中心的新單位，至於翻新現有單位，則由定期合約承建商祥興建造有限公司負責。

食衞局重申，由於疫情發展迅速，直接委聘的做法完全符合特區政府的採購程序和規定，至於餘下的檢疫設施，若時間許可，政府會進行招標程序。