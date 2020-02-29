【新冠肺炎】楊潤雄：至少3名DSE考生滯湖北　缺席考試有機制評核

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情仍未緩和，教育局早前宣布延長停課，最早會於4月20日復課，確實日期仍有待進一步評估。而中學文憑考試各科筆試如期在3月27日開考，中文科口試則延期至5月下旬舉行。 教育局局長楊潤雄今日（29日）在商台節目表示，將密切留意疫情發展、學校準備功夫、防疫物資供應是否足夠，以決定何時復課。而現時得悉至少有三名文憑試考生滯留湖北，政府最快將於下周派包機接當地港人回港，惟仍未知有哪些人將隨第一班包機回港。若文憑試考生滯留湖北省而未能參與考生，考評局將透過評估方式給予考生分數。

教育局局長楊潤雄表示，將密切留意疫情發展、學校準備功夫、防疫物資供應是否足夠，以決定何時復課。（黃寶瑩攝）

教育局局長楊潤雄表示，將密切留意疫情發展、學校準備功夫、防疫物資供應是否足夠，以決定何時復課。楊潤雄又指，明白停課期間學校在傳授科目知識上有困難，但相信學生可以通過做家務、閱讀中學習。同時，亦會讓學校決定暑假期間是否需要補課。

文憑試方面，楊潤雄指，現時得悉至少有三位文憑試考生滯留湖北，惟相信實際人數或有更多，需要靠考生自行通知政府。而政府亦宣布最快下周派包機到武漢接港人回港，有醫療需要及考生可優先回港，惟仍未知有哪些人將隨第一班包機回港。

楊又指，文憑試期間，將盡用學校課室，拉闊考生之間的空間，目標是考生距離保持1.8米，就算有學校做不到，都要保持在1米以上。而局方會向今年文憑試考生，每人每個考試日提供一個口罩，並連同准考證發放。而自修生則可分批於下月16至26日到考評局辦事處領取。

考評局秘書長蘇國生則表示，若文憑試考生因需要強制隔離、未能返港或身體原因而未能參加考試，考評局會按既定機制，參考考生在校成績，及校內其他學生的成績等，評估其文憑試成績，而今年評級亦會將以往最高的第四級升至第五級。

蘇國生又指，考務人員和考生均需量度體溫，同時申報身體狀況及過去14日有否到過內地，若申報錯誤，將作為違反考試規則處理。

另外，而政府早前成立的抗疫基金，學生津貼增至3,500元。楊潤雄指，津貼會分階段發放，而首批款項昨日已經批出，相信有學生已經收到。楊潤雄又指，指今年財政預算案教育的整體撥款，比去年少135億元，是因為去年已一次過向高等院校研究基金注資200億元，而今年經常性撥款比去年多72億元，亦顯示政府對教育的長遠承擔。

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