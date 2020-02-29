【新冠肺炎】官員捐一個月人工　陳茂波：直接幫人　有雙重意義

行政長官林鄭月娥及其班子，包括各司局長、副局長等所有政治任命官員，以及行政會議非官守議員，將會捐出一個月薪酬，當中政治任命官員的一個月薪酬將全數捐予香港公益金。 財政司司長陳茂波今早（29日）在電台節目中被問到為何不減人工，而是捐人工時，指減省庫房雖然有意思，但見到社會上有很多有需要的人，如果把人工捐出，可以直接幫人，有雙重意義。對於捐人工是否受到新加坡政府昨天宣布減人工的壓力，他就稱有此決定是因政府在宣布財政預算案後聽到不同意見，只是時間上有巧合。

捐人工在實際上薪俸也有下調

陳茂波今早在港台節目《星期六問責》表示，由於香港目前經濟困難，官員把人工捐出是希望表達與市民共渡時艱。被問到為何不減人工，而是捐人工時，他指減省庫房雖然有意思，但見到社會上有很多有需要的人，如果把人工捐出，可以直接幫人，有雙重意義。他稱，捐人工在實際上薪俸也有下調，並非擔心「減咗唔知幾時加返」，直言「呢個猜測不必要」。

學新加坡？陳茂波：只是時間上有巧合

對於捐人工是否受到新加坡政府昨天宣布減人工的壓力，他就稱政府一直有這個心意，而政府在宣布財政預算案後，市民討論增多，政府聽到不同意見，在昨天宣布此決定，只是時間上有巧合。

陳茂波今早在電台節目中被問到為何不減人工，而是捐人工時，指減省庫房雖然有意思，但見到社會上有很多有需要的人，如果把人工捐出，可以直接幫人，有雙重意義。 （資料圖片／李澤彤攝）

陳茂波在出席商台節目後見記者時表示，捐人工是一件美事，可以體現對基層市民的關愛。他指，官員在商量決定捐人工時，「決定相當快，呢個決定來得容易，係因為希望同市民共渡時艱。」他又稱捐人工是集體決定。

而教育局局長楊潤雄在商台節目則指，問責班子捐出一個月的薪金，是希望和市民共渡時艱，並非為了博取掌聲，而是希望將資源投放入社會，幫助有需要的人。