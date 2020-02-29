【新冠肺炎】許樹昌與內地專家分析　內地逾千患者一半無發燒

由新型冠狀病毒引起的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情在全球不斷擴散，中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌早前聯同多名專家，分析了內地30個省份，合共逾1000名確診者資料，結果發現僅有43.8%患者在入院時有發燒，即使住院期間也只有88.7%人有發燒，即很多患者沒有出現發燒的情況，而約一半患者的肺部電腦掃描顯示有磨玻璃樣班塊（ground-glass opacity)，但亦有一成八患者在放射診斷下完全沒有異常情況。

許樹昌早前聯同多名專家，分析了內地30個省份，合共逾1000名確診者資料，結果發現有43.8%患者在入院時有發燒。（盧翊銘攝）

研究團隊收集了在去年12月11日至今年1月29日期間確診者的病歷，結果發現患者年齡的中位數為47歲，超過一半的患者為男性 (佔58.1%)，新冠肺炎的潛伏期為兩至七日，死亡率為1.4%。

研究亦指出，新冠肺炎最普遍的特徵是發燒，但也有約56.2% 在入院時並沒有發燒，即使住院期間也只有八成八人有發燒；而出現咳嗽的有67.8%；肚瀉並不常見，只有3.8%。入院時，56.4%患者的肺部電腦掃描顯示有磨玻璃樣班塊，但亦有17.9%患者是放射診斷下完全沒有異常情況。另外，入院病人中，83.2%出現淋巴細胞減少的情況。

研究結果已於國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌 》(The New England Journal of Medicine) 刊出。

圖為武漢市一家發熱門診。（AP）

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