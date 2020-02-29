由新型冠狀病毒引起的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情在全球不斷擴散，中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌聯同國家衞健委高級別專家組組長鍾南山等專家，在國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine) 發表關於武漢肺炎的研究報告，他們分析了內地30個省份，合共逾1000名確診者資料，結果發現僅有43.8%患者在入院時有發燒，即使住院期間也只有88.7%人有發燒，即很多患者沒有出現發燒的情況，而約一半患者的肺部電腦掃描顯示有磨玻璃樣班塊（ground-glass opacity)，但亦有一成八患者在放射診斷下完全沒有異常情況。

許樹昌早前聯同多名專家，分析了內地30個省份，合共逾1000名確診者資料，結果發現有43.8%患者在入院時有發燒。（盧翊銘攝）

一成住院病人無發燒 逾八成出現淋巴細胞減少

研究發現，新冠肺炎最普遍的特徵是發燒(高於攝氏37.5度)，但也有約56.2% 在入院時並沒有發燒，即使住院期間也只有88%人有發燒，即餘下12%無燒；而出現咳嗽的有67.8%；肚瀉並不常見，只有3.8%。

56.4%患者入院時的肺部電腦掃描顯示有磨砂玻璃樣班塊，但亦有17.9%患者是放射診斷下完全沒有異常情況，更有2.9%嚴重患者在放射診斷下完全沒有異常情況。另外，入院病人中，83.2%出現淋巴細胞減少的情況。

研究指出，發燒及咳嗽是患者較主要的病徵，而腸胃病徵則不常見，這個情況與沙士、中東綜合呼吸症、流感等病毒引發的疾病有分別；但相比沙士及中東綜合呼吸症，患者沒有發燒的比率略高，因此沒有發燒的病人較容易被漏診。

(香港01製圖)

圖為武漢市一家發熱門診。（AP）

只2%患者曾接觸野生動物

研究團隊收集了在去年12月11日至今年1月29日期間確診者的病歷，合共有1,099名病人，他們分布在全國三十個省份的552間醫院。結果發現患者年齡的中位數為47歲，超過一半的患者為男性 (佔58.1%)，約15%(173人)患者屬於嚴重個案；研究發現，嚴重個案普遍比非嚴重者年長七年。

研究團隊指，新冠肺炎的潛伏期為兩至七日，死亡率為1.4%。值得注意的是，只有1.9%患者曾直接接觸過野生動物。非武漢居民當中，七成患者曾與武漢人有接觸，當中三成人更曾到過武漢。研究認為，不排除有超級傳播者出現。

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