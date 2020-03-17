【DSE2020】參與社運考生嘆港自由被打壓　海外升學是出路？

下午一時許，Cindy（化名）步進旺角砵蘭街一家咖啡店，嬌小的身軀頂著一頂黑色帽子，短馬尾隨腳步輕輕搖曳。她把抱在手中的筆記徐徐放下，抽出其中一份筆記：「今日諗住操數學Past Paper（舊試題），溫習百分比。」Cindy是今年應屆文憑試考生，雖然努力為文憑試備戰，但事實上她心意已決，「今年考完DSE後，報咗去加拿大、芬蘭嘅大學升學。」 受反修例事件影響，有中學生對在香港升學失去信心。海外升學中心也指事件發生期間，接獲的查詢數字較同期升逾一倍。

中六生走上街頭全因7.21事件 參與人鏈活動被校方勸止

反修例事件發生至今逾九個月，一眾曾經因為反修例事件走上街頭的年輕示威者，脫下了面罩、「豬嘴」，回復中學生的身份。作為「和理非」的Cindy曾參與反修例集會、人鏈、靜坐活動。她憶述當初參與反修例活動的原因：「我喺新聞片段中見到警察驅趕示威者，都覺得好正常。因為一個示威活動，有警察維持秩序係好正常嘅事，嗰時無大感覺。」直至7月21日元朗白衣人襲擊事件，令Cindy決意走上街頭爭取成立獨立調查委員會。

Cindy（化名）為今屆文憑試考生，她指即使考取理想成績，亦無意留港讀大學。（林頌華攝）

Cindy去年升中六，也是她首次參加反修例活動。她與同區中學生於街上手拖手築人鏈，目的為香港打氣、加油，引起區內居民的關注。她指，真正令她萌生離港升學的念頭，是一次參與社區「和你返」人鏈活動。「當時有老師、校長、訓導主任出嚟，見到我參加呢個活動，叫我唔好參加呢啲活動。又叫我除低個黑色口罩，或者轉戴其他顏色嘅口罩。之後叫我即刻返學校繼續上堂，或者叫我家長嚟接我。」

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有感言論自由受制肘 對香港未來失信心

校方的勸止令Cindy感到表達意見的自由受制肘，加上反修例事件引發連串警方執法的爭議、政府處理態度等，均令Cindy有感對留港升學、就業發展都心灰意冷：「即使點努力或表達意見，都是白費。」她認為學生專注學業外，表達自由更重要，因此決意考畢文憑試後到加拿大或者芬蘭升學，希望於海外呼吸更自由的空氣。

海外升學中心：社會事件影響 查詢數字升逾一倍

受社會事件影響萌生海外升學念頭的，Cindy不是獨例，英倫海外升學中心副經理戴逸明指：「2019年嘅查詢數字，較去年同期整體上升咗超過一倍，而特別係九月同十一月，查詢數字更有一倍以上。」戴逸明補充，正常籌備海外升學需時一年，曾有家長要求四個月內把小朋友送到國外讀書。

英倫海外升學中心副經理戴逸明提醒擬到海外升學就業，不應只看當前社會環境，反而是以自身強項興趣及就業前景作考慮因素。（林頌華攝）

擬到海外升學 應以子女強項興趣及就業前景作考慮

戴逸明指社會現況令部分家長對子女的未來感到憂慮：「不論係穩定性、安全性，多多少少因而覺得動搖。另外對學制、香港嘅教育等，父母都會擔心自己小朋友會因為呢個情況，而影響小朋友嘅學業或人身安全。」他認為，接觸過的家長中，不論是何種立場，大家都對前景感到徬徨，希望把子女送到國外升學。

他稱家長查詢的熱門升學地點，包括英國、澳洲及美國。不過他也提醒，考慮到海外升學時不應只看當前的社會環境，應了解子女自身的強項興趣，所選讀學科的就業前景等。