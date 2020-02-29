【新冠肺炎】福慧精舍佛堂14善信及家人確診　低燒負責人無感染

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，北角「福慧精舍」佛堂更出現群組爆發，已有14名善信及其家人確診。有傳一位陳姓佛堂負責人曾到東區醫院接受隔離。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（29日）表示，該人近期不再是負責人，且她最後前往佛堂為2月8日，故未有送往檢疫中心。 然而，張竹君表示，佛堂出現大爆發，加上涉事人昨日（28日）出現低燒，故送往東區醫院接受檢測，結果對新型冠狀病毒呈陰性反應，即無感染新冠肺炎。

↓↓福慧精舍佛堂情況↓↓

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港沒有新增確診個案。（高仲明攝）

累計33人已出院

張竹君續指，至今仍未就「福慧精舍」佛堂群組找出病源，惟最早出現的個案為2月8日，當局會繼續尋找病源，並跟進發燒病人。現時得悉，有263人曾到訪佛堂，其中33人送往醫院，38人入住檢疫中心，其他則正接受醫學監測。本港今日未有新增確診個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時公立醫院呈報48宗懷疑個案，截至今日中午12時仍有116名病人留院接受隔離。而今日再有3名病人出院，分別第23名居住東區高望大廈63歲女子、第40名居住西灣河、與親友打麻雀的外母，以及第50名病人居住葵青屬打邊爐家族的同事，至今累計33名出院人數。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，再有3名病人可出院，至今出院人數累計33名。（高仲明攝）

3人嚴重 1人危殆

另外，仍有3名病人分別第26宗、第45宗及第72宗個案情況嚴重，第70宗個案的病人仍然危殆，第59宗個案則由嚴重轉為穩定。

至於現時多宗確診個案都屬無病徵，被問及會否加強監測計劃，並透過驗血檢測病人的淋巴細胞。張竹君表示，已加強檢測計劃由原本須出現發燒及呼吸道感染才須接受檢測，改為有發燒或呼吸道出現輕微病徵，均會接受檢測。而檢驗淋巴細胞，張表示相關措施仍在檢視及研究，續解釋部分確診個案的淋巴細胞會低，惟感染不同過濾性病毒感染亦有相近情況，故不能根據此方面而斷症。

何婉霞又提及，曾到訪出現新冠肺炎活躍社區傳播地區的人士，包括內地、韓國、伊朗及意大利，須暫停捐血28日。

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