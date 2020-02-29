【新冠肺炎】聶德權：已核實武漢市600多名求助人身份和健康狀況

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，至今逾3,700名港人滯留湖北，政府早前宣布派專機分批接載回港，當地港人須於昨日（28日）下午6時前登記，政府再擬定首批包機數目和的接載人數。 政制及內地事務局局長聶德權晚上（29日）在Facebook表示，已核實在武漢市600多名求助人的身份和健康狀況，並處理武漢市以外、但有緊急情況欲返港的個案。

政制及內地事務局局長聶德權晚上（29日）在facebook表示，已核實在武漢市600多名求助人的身分和健康狀況。（聶德權facebook截圖）

聶德權晚上（29日）表示，非武漢市的求助個案，會視乎他們的健康情況，按緩急先後原則去處理，亦會考慮他們由所在地前往武漢機場的可行性。

聶指，會盡快確定人數，湖北省政府亦會作出核對，確定他們非確診者或緊密接觸者，才會讓他們返港。

逾3,700名港人滯留在湖北，政府早前指，首批專機會接載武漢市的港人，至於在湖北省其他地區的港人，則會安排較緊急人士優先，包括孕婦、嚴重病患者、及回港接受手術或治療的人、文憑試考生。

消息指，港府最快下周三派出包機到武漢接載滯留湖北省的港人，包機由國泰負責，料準備六架包機。據知，第一批從湖北撤離的港人，返港後將會入住火炭駿洋邨隔離，若駿洋邨單位不足應付，才會考慮其他地方。

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