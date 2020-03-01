【新冠肺炎】港產口罩有機器有原料惟欠廠房　逾十公司求借無塵間

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港口罩供應持續緊張。2月初讓出約8,000平方呎地方，用作建口罩生產線的綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇表示，廠房正日夜趕工裝修，以符合生產口罩的要求，料本月初裝修完工後，將交予生產商在月中「試機」及正式投產，意味首批港產口罩最快3月中可面世。 譚嗣籇又說，讓出部分廠房的消息傳出後，接獲多個組織及公司求助，稱已購入口罩機及生產口罩的原料，卻苦無地方生產，加上裝修費及工程人員收費昂貴，令需時較預期長。他呼籲擁無塵間或乾淨企理廠房的業主，短暫租出空間予有口罩原料及生產線的組織生產口罩。

綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇表示，得悉不少人已備有生產口罩的原材料及機器，卻欠地方設廠。（梁鵬威攝）

收到逾十公司求借地方生產口罩

綠芝園（Farm66）將三萬平方呎廠房中的8,000平方呎地方讓出，供科技園分配作生產口罩之用，難免會影響到該公司的計劃，公司創辦人兼行政總裁譚嗣籇解釋，本港疫情及經濟情況令人關注，公司希望出一分力，故已調整未來一年的室内種植計劃，並會加強與海外廠房合作。

綠芝園廠房部分無塵間被徵用消息傳出後，收到不少人聯絡求助。其中令譚嗣籇感受最深的，是一名癌症病人講述自己經歷及感受，希望獲贈口罩應急，「他說沒有口罩，猶如缺水的雨，我們看到都替他難過，但手上口罩真的不多，所以轉介了給有服務癌症病人的非政府組織協助跟進。」

譚嗣籇指，事後該病人回覆致謝，稱經轉介後獲得口罩，但他留意到本港市面口罩供應仍然緊張，加上疫情在海外亦有擴散跡象，憂心經常出入醫院的病人及基層更難購入口罩。而同一時間，超過十間公司及非政府組織聯絡他，稱已備有口罩機及原材料，希望借地方生產口罩，故他想呼籲有心人向有關機構及組織施援手。

收到很多朋友及有心人加入生產的消息，其實全港都是急切狀態，短短兩星期有過百電郵，見了十多間公司或NGO，更有人直接跑上來公司......他們有物資、有原材料、有生產線，亦有心做，但可惜是找不到地方。 綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇

非政府組織盼生產口罩予特定人群

政府防疫抗疫基金下的本地口罩生產資助計劃，會向每條合資格生產線提供最多300萬元資助。譚嗣籇形容政府資助是好事，但不少組織更需要地方設廠及技術支援：「很多非政府組織是想生產口罩給有需要人士，例如癌症病人、長者、小朋友、醫護等。但他們難支付昂貴裝修費，亦未必有營運經驗。」

籲有現成無塵間人士借出廠房

藝人曾志偉有份創立的慈善團體「福幼基金會」，近年成立了另一慈善機構「快樂港仁」，主要服務香港的基層及長期病患。「福幼基金會」總幹事陳敏樂指，過去一個月接到不少癌症及需要洗腎等常出入醫院的病人求助，稱口罩不足，惟他們購入的口罩，不少都未能到港，又或質素參差，同時有企業向他們表示，已購入的口罩機將於3月第二周抵港，若找到合適廠房，每月可生產約200萬個三層外科口罩，屆時將優先給有需要的病人及基層人士，其餘亦會優先出售予港人。她又透露，若能設廠，將優先聘請基層人士，希望借此提供工作機會，協助他們自力更生。



譚嗣籇說，已將尋求協助的組織及公司轉介給科技園及生產力促進局協助配對，暫未有消息，故希望同步呼籲有現成1,500平方呎或以上無塵間的持有人，借出空間設口罩廠；並希望有相關裝修經驗及技術的有心人提供支援。

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