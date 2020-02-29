【新冠肺炎】帝都酒店被通知有強制檢疫人士入住　聲明稱將拒租

自2月8日起由內地湖北省以外入境香港的所有人均需強制檢疫，雖毋須如湖北省入境人士到檢疫中心，但需在家中檢疫14日，有些人則住進酒店，當中新界區上榜酒店名單，沙田帝都酒店榜上有名。 帝都酒店今日（29日）表示，經查證後，有一位客人於2月16日入住酒店，而客人於登記入住時並未有申報，而住客完成程序後，酒店收到衞生防護中心通知才得知，該住客今日已離開，涉及樓層及房間由專業清潔公司通行消毒。酒店又指，現階段不接受任何需「自我隔離」的人士入住。

帝都酒店方面表示，現階段不接受任何需「自我隔離」的人士入住。（帝都酒店網頁相片）

收到衞生防護中心通知信才知

衞生署昨晚公布正接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，涉及5,979個地址，部份為本港酒店位置，而沙田的帝都酒店榜上有名。酒店方面表示，經查證後，有一位客人於2月16日入住酒店，並於登記入住時並未有申報需要接受14天「自我隔離」檢疫，直至該名客人在住宿期間，經香港郵政局收到衞生防護中心通知，證實已完成14天「自我隔離」檢疫，酒店始得悉該名客人為自我隔離人士，該名客人亦已於今日（29）日離開酒店。

酒店：已安排專業清潔公司消毒樓層及房間

酒店方面又指，酒店已安排專業清潔公司為受影響樓層及房間進行全面且深層徹底的消毒、淨化及清潔工序，確保酒店保持高規格衛生防護水準；又即時安排有關員工到診所進行健康檢查及諮詢，及安排員工在家休息，又提醒員工留意身體情況，並在需要時及早求醫。

酒店在知悉事件後，酒店「防疫工作特別小組」已即時致電衞生防護中心諮詢，對方回應酒店員工有佩帶口罩等相關防護裝備，並不屬於密切接觸者及傳播鏈。為保障已入住的客人及員工健康着想，所有客人進入酒店範圍時必須進行體溫測試及消毒雙手，及於辦理入住手續時填寫健康申報表，住客如有呼吸道感染或發燒病徵，應及早求醫並通知酒店職員。酒店又指，現階段並不接受任何需「自我隔離」的人士入住。

曾有肺炎徵狀報讀入住帝都

鈕翻查記錄，上月初一名曾到武漢並有肺炎徵狀的內地女子，報稱要到沙田帝都酒店照顧女兒而拒絕留醫，但沙田帝都酒店表示，當日早上接獲衞生署來電，查詢一位女士的入住資料，酒店經查證後，並無該女士的入住及訂房記錄。