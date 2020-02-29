【新冠肺炎】將軍澳寶盈花園46歲婦確診　疑被到福慧精舍奶奶傳染

新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」 )的疫情持續，今日一度沒有新增確診個案，惟晚上不保。衞生署衞生防護中心今晚（29日）公布，新增一宗確診個案，患者是46歲女子，在聯合醫院接受隔離治療。與她同住的奶奶是第92宗個案，即曾到訪北角福慧精舍佛堂的70歲老婦，由於患者沒有到過佛堂，因此可能由奶奶傳染給她。 本港至今累計95宗確診個案，當中10人曾到福慧精舍，並傳染5名密切接觸者。

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患者沒有過到福慧精舍佛堂​

衞生防護中心公布，本港今日新增一宗確診個案，患者為46歲女子。她是第92宗個案，即本周四（27日）確診、曾到訪北角福慧精舍佛堂的70歲老婦的媳婦，二人同住於將軍澳寶盈花園4座。

由於奶奶確診，患者原本在饒宗頤文化館翠雅山房接受檢疫，今日出現喉嚨痛，被被送往基督教聯合醫院接受治療並確診，現時情況穩定。患者於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪福慧精舍佛堂，同住的丈夫和兒子正在接受檢疫。

患者與奶奶住在將軍澳寶盈花園，兩婆媳分別在周四及周六確診。（資料圖片）

「佛堂系」患者增至15宗

衞生防護中心表示，流行病學調查顯示，第95宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89、91、92及93宗個案，合共15名病人均曾於1月或2月到訪位於北角美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯，兩組別分為10人及5人。

中心再次呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電中心熱線（2125 1122），如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。