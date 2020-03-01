【新冠肺炎．最新】消息：多兩人確診　其中一人曾到北角佛堂

本港新型冠狀病疫肺炎疫情持續，本港昨日（2月29日）一度沒有新增個案，惟至晚上一名居於將軍澳寶盈花園46歲的女子確診，疑被曾到過北角福慧精舍佛堂、同住的已確診奶奶所傳染。目前本港累計95宗確診個案，當中10人曾到佛堂，5人為密切接觸者。 務員將由周一（3月2日）起恢復正常上班，各方關注疫情發展。

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【12:00】百佳超級市場證實，於2月27日獲悉調景嶺都會駅Fusion分店一名兼職收銀員的家人確診感染「2019冠狀病毒病」，百佳指該員工於當天起已沒有上班，該分店亦於當天晚上徹底清潔和消毒。百佳後來於2月29日晚上10時50分，得悉該員工亦已確診感染「2019冠狀病毒病」，現正於醫院接受治療；該店由即日起，暫停營業14天（3月1日至 3月14日），會再次作進一步全面清潔及消毒。

【11:10】消息指再多二人初步確診，包括聯合醫院一名71歲女病人及明愛醫院76歲女病人；其中該名71歲女病人，曾到北角佛堂福慧精舍。新增兩宗個案，令本港累積個案達97人。

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