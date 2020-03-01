【新冠肺炎．3.1疫情】個案已破百　消息：東區46歲男子初步確診

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日已確診96宗個案，另有2宗懷疑及2宗初步確診個案，料破100宗大關。 衞生署指出，政府決定公務員陸續復工，事前無向科學委員會徵詢意見，承認復工後人流增加的確會增加感染及傳播風險，尤其是大家未有著重個人衞生，呼籲大家勤洗手、食飯時要分開。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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【22:39】衞生防護中心表示，今日下午初步確診、居於元州邨元樂樓的一對夫婦，都已經確診，他們分別是第99及第100宗個案。

換言之，未計及另外兩宗由鑽石公主號返港、體內血清驗出有體的港人懷疑個案，本港已有98宗確診個案。

【21:42】據悉，一名46歲男子初步確診，現於東區醫院接受隔離治療。

【21:18】政制及內地事務局局長聶德權在社交網站表示，港府已接觸了超過660名滯留在武漢的港人，有大約兩成人表示不打算坐包機回港。暫時超過450人確認會登上第一批包機，明天會開始通知他們，同時會繼續監察他們的身體狀況。

【19:00】珠江船務宣布，由即日起，香港機場往珠三角各港口全部航班暫停，以減少人員流動，而珠三角往香港國際機場海天碼頭航班，維持正常服務。

【17:10】張竹君指，陸續出現本地個案或傳播群組，認為有社區傳播情況，但「未去到爆發或大爆發」的情況。她又預告，由於有很多人去過北角佛堂，未來或會陸續有相關個案出現。

至於是否變成「風土病」，張竹君指須視乎能否用「圍堵」去減慢或減低傳播率，強調現時全球都有確診個案，大家能否控制個案繼續傳播，是令該病會否變成風土病的關鍵。她又指，香港已盡量努力希望拖慢在社區的傳播。

至於政府帶頭復工，她不評論相關決定，只希望大家保持個人環境衛生，尤其手部衛生最重要，因為最易在不知不覺間，接觸公共物品後再接觸自己，認為「洗手可能比戴口罩更重要」。張又重申，任何多人聚集的場景，例如一齊坐車食飯，都較易令病毒有可能傳播的風險。

【17:06】何婉霞指，自從醫管局提升至緊急應變級別，已提升清潔消毒安排，當中幫病人做的檢測，是回家留痰，而相關病人的病徵相對輕微。她又指，不論醫生或病人在此機制下都要戴口罩。

至於涉及須檢疫的醫護人員，翻查紀錄涉事人員曾於幾年前做過「fit test」(即面型測試)，由於面型隨體重有改變，故有提醒同事的面型如有10%左右的改變，都建議再做一次「fit test」。她又重申，醫管局的保護裝備有一個月的庫存量，會盡量全球採購，而重大事故中心有做相應調配。

【17:01】張竹君指，科學委員會「無傾過」公務員復工安排，而公務員上班是由政府作決定。

何婉霞回應有醫護人員被界定為密切接觸者的個案，指當事人其實有穿保護衣，但其佩戴的N95口罩「非100% fit(切合)其面型」，因此須接受檢疫。

張竹君補充指，一般界定為密切接觸者是大家無戴口罩、相處15分鐘，並有面對面傾計、一起吃飯等情況，而醫生戴口罩接見病人，大家只有短暫接觸，不算密切接觸者。

【16:57】張竹君解釋，與鑽石公主號有關的新增兩宗疑似個案，其呼吸道樣本驗不到病毒，抽血時才發現有抗體，有可能在船上或之前已感染，現時要入院要檢查清楚。她指，知道有大部份人受感染後，未必每一個患者都會出現嚴重情況。

至於有立法會議員再度宣傳「翻蒸口罩」，她指自己並非「口罩專家」，不清楚翻蒸是否可消毒口罩。她又指，市民一起食飯屬「高危因素」，因為大家聚集在一起、食飯時亦不能戴口罩，建議大家可以考慮帶飯、叫外賣、錯開時間吃飯等，甚至揀選一些「無咁多人嘅地方」吃飯。

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【16:52】張竹君又指，暫時未到佛堂未取得環境樣本，現時仍在等候上次的樣本，到底是種出「活病毒還是死病毒」。

她又指，倘若有鑽石公主號的確診港人患者回港，會再視乎情況是否接受覆診、治療。

張又稱，與北角佛堂有關者，目前聯絡到265個到過佛堂的人，有部份人已確診，另有38人接受檢疫中，另外有193人正在醫學監察。

政府於周一開始，會逐步復工，張竹君表示，如果有更多人流流動，的確會增加感染及傳播風險，尤其是大家未有著重個人衞生。

【16:45】張竹君指，2名初步呈陽性的患者，都是來自鑽石公主號，其呼吸道樣本對病毒呈陰性反應，亦有抗體代表「傳染性好低」、「已經好返」，但仍要入院再做進一步檢查。她又指，一般而言有抗體即無傳染性，但由於大家對這種病毒的認知未算太多，故測試的情況可能要等專家進一步研究。

而第95宗確診個案，是調景嶺都會駅FUSION的職員，曾先入住檢疫中心再發病，但無外出上班，暫無需要追蹤密切接觸者。

何婉霞指，第58宗個案的確診病人，是一名69歲男子，即上述與一名醫護人員有密切接觸的病人。她又指，暫未有來自內地的孕婦抵港，強調如果有過境人士到香港醫院，其病情若有急需接受治療，醫護會評估對方感染新型病毒風險，如有懷疑可能會做測試。

至於首宗死亡個案，報告已交予死因庭，何指死因庭會安排進行解剖，但暫時未有解剖報告，待死因裁判官調查之後會再公布。

【16:40】何婉霞指，目前醫管局醫院內有49宗懷疑個案，另有122人仍接受隔離治療。她指出，98宗確診個案當中，有2人死亡、36人已出院，而昨日中午至今日中午，再多3人出院，分別是第3宗、第8宗及第66宗確診病人，另有60人仍留院治療，分別在10間醫院接受治療。

她又指，第70宗確診個案仍情況危殆，另有3人情況嚴重，分別是第26、45、72宗個案，另外56人情況穩定。她透露，目前有1名醫護人員因照顧確診患者需檢疫觀察，初步測試對病毒呈陰性，但由於界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增兩宗疑似個案、一宗確診個案及兩宗初步陽性個案。

其中，第96宗及97宗個案，涉及鑽石公主號，是船上的港人乘客，他們乘坐第二班專機返港。第96宗個案，一名68歲女士，於2月16、17日左右曾發過燒，2月27日開始有少少咳。她於日本接受過測試，當時是陰性，之後回港接受港大做血清抗體測試，發現屬初步陽性，正在瑪麗醫院等候進一步檢測。她於在船上與一名朋友同住，回港接受檢疫時，在火炭駿洋邨自己一個人居住。

而第97宗個案，是一名56歲男子，同樣鑽石公主號上的港人乘客，他乘坐第二班專機返港，一直無病徵，在日本測試時亦是陰性。他回港後接受港大血清抗體測試，發現有初步陽性，正在瑪麗醫院等候進一步檢測。他回港後接受檢疫隔離，在駿洋邨與太太一同居住，太太須視乎檢測結果，是否考慮延長檢疫時間

而第98宗個案是一宗確診個案，是一名71歲女子，與北角佛堂有關連。她居於藍田康瑞苑，於2月12日已有咳、流鼻水，於2月14、25、26日，到過觀塘物華街一家中西藥房睇中醫。她與家人同住，於2月1、2月5至8日都在佛堂做義工，有幫忙切菜及準備食物。根據調查，她於2月8日曾與第92宗個案「一齊傾計、吃飯」。她於2月29日致電衞生防護中心熱線，並安排送至聯合醫院，今日正式確診。該名女病人平日除了去佛堂，平時無其他活動，曾去過春秧街街市、鯉魚門街市。

張竹君又指，今日亦有另外兩宗初步陽性個案，即分別是第99及100宗個案，涉及一對夫婦，分別是76歲女子及79歲男子。他們居於元州邨元樂樓，女病人於2月28日起發燒、咳及氣喘，由於患糖尿病，需要接受胰島素注射，其後因發燒、肺部有花，於2月29日去明愛醫院，做測試後，今日初步呈陽性反應。她平日會去元州街公園、保安道街市買菜。

而其丈夫有腎病，於2月27日跌傷，並於28日有咳，子女覺得他不適，昨晚送至明愛急症室，顯示肺部有花，其後初步確診。

此外，廣東省亦通報的一個與香港有關的個案，患者於2月29日有咳，看醫生後確診。患者於2月28日曾乘坐CX258航班，經香港返回大陸，於機上乘坐商務座位，衞生防護中心呼籲，與患者同機的商務艙乘客，須向衞生署通報。而患者落機後乘坐高速船回內地，班次編號是3A109，當局呼籲於2月28日曾乘同一班船的乘客，應致電衞生署。而船公司指，當時船上有大約70多人上船，大部份是中國籍。

【16:15】政府早前成立300億元「防疫抗疫基金」，其中「本地口罩生產資助計劃」由香港生產力促進局負責管理及擔任秘書處，並將於明日（3月2日）下午3時起接受申請，並由商務及經濟發展局負責審批。

申請人須為持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合下列五項條件，方可遞交申請：

已在香港具備生產線所須設備；

已在香港具備原材料；

已在香港具備或租賃廠房；

已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施；以及

每條生產線每月生產至少50萬個口罩。

每間公司獲批資助的第一條口罩生產線，可獲最高港幣300萬元資助；獲批資助的第二條生產線，最高可獲額外港幣200萬元資助；資助將涵蓋下列資金成本：生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的成本。初步接受每間公司最多兩條生產線的申請，獲資助的生產線必須於2020年12月31日前開始批量生產。

政府會向每條獲資助的生產線採購口罩，為期一年；每月生產200萬個口罩或以下者，必須全數售予政府。

每月生產超過200萬個口罩者，可把餘額作本地銷售，惟不得出口。口罩的採購價格由政府因應生產線的指定生產成本而訂定，採購安排將根據政府與申請公司所簽訂的協議作準。

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【16:00】出席居民大會的街坊及區議員開始遊行。他們行至油麻地賽馬會普通科門診診所門外，批評醫管局未有派代表出席居民諮詢會，並在門外撕毀示威道具以示不滿。

【15:00】油麻地賽馬會普通科門診診所屬醫管局的指定診所之一，接收輕微發燒，或出現上呼吸道感染病徵的病人。當區區議員胡穗珊舉行居民諮詢會，她不滿醫管局事前沒有諮詢，亦沒有解釋揀選指定診所的準則。約50人出席居民大會，有人批評油尖旺區人口密集，擔心設立指定診所，會引起交叉感染的風險。

【14:00】內地傳媒報道指，衞健委公布一名由倫敦返港，再從本港機場前往蛇口男子，確診武漢肺炎。該名男子35歲，過去兩年在英國布里斯托工作，男子於2月27日，乘CX2589由倫敦飛往香港，於28日下午1時到達香港機場，再於下午3時30分從機場乘坐迅隆3號船，由香港往蛇口碼頭；他於29日早上，出現咳嗽，發燒等症状；由妻子駕實送往中山大學附屬第八醫院就診，並呈陽性；及後至晚上10時半，再覆核結果亦呈陽性。

【12:00】百佳超級市場證實，於2月27日獲悉調景嶺都會駅Fusion分店一名兼職收銀員的家人確診感染「2019冠狀病毒病」，百佳指該員工於當天起已沒有上班，該分店亦於當天晚上徹底清潔和消毒。百佳後來於2月29日晚上10時50分，得悉該員工亦已確診感染「2019冠狀病毒病」，現正於醫院接受治療；該店由即日起，暫停營業14天（3月1日至 3月14日），會再次作進一步全面清潔及消毒。

【11:10】消息指再多二人初步確診，包括聯合醫院一名71歲女病人及明愛醫院76歲女病人；其中該名71歲女病人，曾到北角佛堂福慧精舍。新增兩宗個案，令本港累積個案達97人。

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