【新冠肺炎】假日逼爆長洲渡輪座無虛席　長洲居民及遊客不戴口罩

新型冠狀病毒肺炎個案持續上升，不少市民假日避開人群，到離島放鬆身心。今日（1日）上午，不少市民聚集在中環碼頭，前往長洲的渡輪座無虛席。有市民表示為了避開人潮提早坐船，亦有行山愛好者指，相比去年社會運動期間行山人數多三成。

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今日上午11時，長洲碼頭外的大街熙來攘往，茶餐廳與海鮮飯店均座無虛席。在大街小巷上，部分長洲居民沒戴口罩，亦有遊客吃小食或踏單車時脫下口罩。

長洲居民：遊客影響日常生活 老一輩防疫意識不足

在長洲長大，已搬出市區居住的黃先生指，長洲從幾年前開始人流愈來愈多，家人都認為遊客影響日常生活。例如祖母曾被單車撞到後，該名遊客不顧而去。他亦指長洲暫時沒有本地感染個案，老一輩的防疫意識不足，因此會出現居民不戴口罩的情況。

在長洲長大，已搬出市區居住的黃先生指，長洲從幾年前開始人流愈來愈多。（歐陽德浩攝）

每月到長洲行山的林小姐指，行山人數比社會運動期間增加三成。（歐陽德浩攝） 遊客：提早坐船到長洲 到沙灘脫口罩 梁小姐為了避開人潮，今早乘搭九時半的渡輪往長洲。她表示，丈夫近期在家工作多日，「日日坐到腰酸骨痛」，因此帶同兒女一同到長洲踏單車、吃大粒魚蛋，盡情放鬆心情。她表示，今日天氣炎熱致口罩充滿汗水，打算到人流稀疏的沙灘休息時，才脫下口罩。 行山客：行山人數比去年增加三成 位於山上的關公忠義亭的櫻花還未盛開，僅得幾顆花蕾，未見有市民專程前往拍照。每月均會到長洲行山的林小姐指，行山人數比社會運動期間增加三成。她認為，市民可能長時間在家工作，希望到郊外呼吸新鮮空氣，親近大自然。