【新冠肺炎】市面多處有售口罩　價格未見回落　藥房：來貨仍高昂

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，香港早前一度出現｢口罩荒｣，市民不斷搶購口罩及消毒用品，｢一罩難求｣。 記者今日﹙3月1日﹚到銅鑼灣、灣仔一帶，了解口罩及消毒用品的供應及價格，發現幾乎全數藥房均有出售，甚至部分服裝店、家品店都有售，一盒50個口罩售價介乎200元至420元不等，產地包括印尼、台灣、美國等。至於酒精搓手液，則由10多元，到30多元不等，包括滴露等熱門牌子。 記者所見，今日未再有搶購口罩的情況，部分藥房甚沒有客人，其中一間藥房更貼上｢執笠清貨｣的告示。職員表示，由於全球口罩供應仍緊張，而且運費仍高昂，故口罩來價仍維持200至300多元的水平，相信下調空間不多。

記者今日走訪灣仔至銅鑼灣一帶20多間藥房。觀察所見，除了灣仔一間藥房完全沒有口罩，以及另一間只有兒童口罩，其餘全部都有出售成人口罩。至於消毒用品，如酒精搓手液、消毒濕紙巾等，則全數有售。記者遊走其間，亦發現兩間有藥材店、兩間家品店，及兩間服裝店有售消毒用品，部分更有售口罩，其中一間服裝店的職員表示，店主為朋友寄賣產品，希望幫助市民，不過市場已漸飽和，銷量不高。

印尼做口罩做便宜 自韓國爆發疫情已再無來貨

在20多間藥房中，一盒50個口罩的售價介乎200元至328元不等，當中最便宜的為印尼出產，200元一盒；泰國口罩則230元一盒；台灣口罩售260元；美國口罩328元；最昂貴的日本口罩50個售420元，即平均一個8.4元。

至於南韓出產的口罩，則大部分藥房都缺貨，其中一間有售的，一個成人KF94口罩38元；另一間小童KF94口罩則售28元一個。有藥房職員表示，自從南韓亦大規模爆發疫情後，已再無來貨。

美國口罩一盒售328元。（黃偉倫攝）

藥房職員：多地爆發疫情 致口罩價格高企

至於消毒產品，則全數20多間藥房均有售，單支售價最便宜20元，有服裝店售80元5支，即平均16元1支。另外，較為熱門的滴露酒精搓手液，有藥房售38元1支；不過亦有家品店只售25元。

多處均有售口罩及消毒用品，惟價格與之前相比，未見太大變動，亦不再見多人搶購的情況，大部分都乏人問津，其中一間於銅鑼灣的藥房更貼出｢執笠清貨｣的告示。職員表示，雖然市面漸多口罩，惟多地都爆發疫情，全球口罩供應仍緊張， 運費亦高昂，故口罩價格仍然高企，相信下調空間不多。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

職員又表示，市面多口罩主要源於市民不再恐慌搶購，再加上早前市民不斷大手購入口罩，令口罩一掃而空；現時則因為大部分人均有一定數量的口罩，故口罩銷情減退，更指：｢噚日先賣得3盒｣。他又稱，受疫情及去年示威影響，幾乎無遊客到訪，防疫用品的盈不多，難以彌補損失，碰巧租約期滿，店主選擇結業。

另一間藥房職員亦表示，店內的台灣口罩於農曆新年下訂，近日才到貨，認為採購口罩不易，不過部分大型連鎖藥房則有較穩定的供應商。