【新冠肺炎．3.2】增至101宗　周巧兒兄及鑽石公主號一旅客確診

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，衞生防護中心指，本港已累計錄得100宗個案，代表香港成為染病人數達三位數字的地區之一。今日（2日）晚上再多一宗，患者為確診馬主周巧兒的兄長，沒出現病徵，即本港累計共有101宗，當中一宗仍為疑似個案。 而消息透露，衞生署再為筲箕灣東華三院香港西區婦女福利會護養安老院的88歲男病人做病毒檢測，結果呈陰性，即沒有感染。另一名出現弱陽性反應的北角健康村46歲男子，覆檢同樣呈陰性。

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【22:35】本港再次零新增不保。衞生署衞生防護中心公布，再增一宗確診個案。患者為一名63歲男病人，居大坑道8號竹麗苑，為確診馬主周巧兒的兄長。病人有長期病患，沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心。

另外一宗（第96宗個案）由疑似個案，轉為確診個案，患者為乘搭第二班包機的鑽石公主號香港旅客。直至今晚本港個案增至101宗，尚有一宗疑似個案。

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【20:45】繼長洲太平清醮值理會宣布取消4月30日的太平清醮巡遊中的飄色和當晚午夜的搶包山後，康樂及文化事務署亦公布，因應2019冠狀病毒病病毒感染疫情的最新情況，也取消在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2020」，以避免人流聚集，減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。

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【19:54】消息人士透露，衞生署再為筲箕灣東華三院香港西區婦女福利會護養安老院的88歲男病人做病毒檢測，結果呈陰性，並非確診個案。護老院所屬的東華三院亦確認，剛接獲衞生署通知，相關院友的病毒覆檢結果呈陰性。

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【17:20】庾慧玲續稱，有12名醫護需接受檢疫觀察，當中11位同事已完成，1人仍進行檢測中。他們曾照顧確診病人，同事有戴N95口罩、面罩和穿保護衣，28日感不適，上司發現N95口罩不貼面，安排進一步檢測。

【17:18】被問及有需要家居隔離的孕婦，預約明日（3日）入院生產，庾慧玲稱不評論個別個案，但就指如有居內地港人有預約服務，醫院會提醒要有14日檢疫，如未完成檢疫有可能取消、延期，若非緊急可能先要求病人完成檢疫再安排手術。如真的有醫療需要、有必要去做，會先進行風險評估，若病人沒特別肺炎病徵，會安排入病房角落位置盡量與人有距離；如有病徵會安排入隔離病房。

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【17:15】對於政府今日復工、馬會投注站有多人聚集，張直言屋企人好難避，提醒市民有不舒服要戴口罩，盡量避免接觸家人，例如分開食飯、分開睡覺。特別是長者市民可考慮改以視象見面。另外馬會等地方建議市民「可以唔去就唔好去，去就戴口罩」，又指個人衛生、洗手好重要，「去完投注一定要洗手」。

【17:11】最新確診的一對夫婦，有3名子女，當中兩名子女在發病後曾與確診者有接觸過，已安排入檢疫中心。對於個案未找到源頭，張稱不排除有隱形傳播鏈，亦未必找到，可能曾落過街、可能接觸過公共物品，現時一直警方一直有聯絡。

【17:09】張竹君稱檢疫中心最初由香港大學人員負責採集深喉唾液樣本，檢疫中心現時有醫生，高危人士如鑽石公主號乘客、密切接觸者會將樣本直接送去醫院。庾慧玲稱，對於湖北港人返港後檢疫安排，醫管局仍商討細節，會配合政府計劃。

【17:01】對於口岸專車問題，張竹君稱沒有相關資料。至於鑽石公主號的乘客個案，張指病人對病毒初步陽性、抗體也是陽性，相信未必是活病毒，未必有傳染性。至於近日明愛醫院的個案， 病人入院、住院時都沒有發燒，醫護人員當時同事有配戴N95口罩、面罩和穿保護衣，當時女病人入內科病房。

【17:00】行山方面，張竹君稱不少市民去行山、燒烤，若在一個公開、露天地點空氣流通較佳，但提醒市民要注重衛生，不應將垃圾、口罩亂拋。

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【16:59】張竹君稱，護老院88歲男性個案需再作檢測，現時不透露院舍名稱。

【16:56】張竹君稱現時未確認護老院個案是確診，個案中的伯伯要坐輪椅，若屬初步陽性會去護老院實地調查，因情況比較複離，未必可即時安排他們入檢疫中心。至於湖北港人回港的檢疫安排稍後決定。

【16:51】張竹君稱，對於有護老院出現弱陽性個案感擔心。她表示，護老院自2月18日起，已禁止所有人探訪，衛生署會追蹤會不會有其他訪客、緊密追蹤者等，

希望不是真的確診個案。

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【16:43】被問及本港確診個案達100宗時，張竹君稱最初是內地輸入，現在未必有外地紀錄，更加多是本地個案但找不到源頭，相信有聚集性爆發，例如家庭聚會、公司等。她表示理解知道在家與家人相處難以避免，但指涉及聚會的個案增加，例如食飯、教堂人群聚集會引起小型爆發，承認有有本地傳播個案不知道在哪裡發生。

【16:40】張竹君表示，北角健康邨個案醫院曾作數次檢測，最後都是陰性，之前都曾出現類似情。至於筲箕灣護老院的個案亦是相同情況，醫院及衛生防護中心CHP都檢驗中，要待化驗專家完成檢測，關於強制隔離沒詳細消息。

【16:37】庾慧玲表示，第99號確診女病人，2月28日晚上被送往11點急症室，當時她血糖低，無發燒無接觸其他病人。翌日追問病人發現她有咳，醫護立即為她安排檢測及入住隔離病房，3月1日測試證實陽性。她稱，當時所有醫護有穿保護衣，其中4名醫護有擔心已安排他們作檢測證實是陰性；另有一名病人同房，已列作緊密接觸者。

她又指，第100個案是99號病人的丈夫，3月1日被送入醫院監測病房，同日進入隔離病房，沒有緊密接觸者。

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【16:34】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，過去24小時有100宗確診個案，當中2人離世、36人出院。留院病人1人危殆、3人嚴重、56人穩定。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日暫無新確診個案。第96宗個案證實初步陽性，他是鑽石公主號的乘客，乘第二班包機返港，2月27日有咳、血清有抗體，會再檢驗是否確診。

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【13:36】據了解，筲箕灣愛東邨安老院一名88歲男病人，對新型肺炎病毒初步呈弱陽性，在東區醫院留醫，結果有待覆檢。

另外，昨晚另一名初步確診的東區醫院46歲男病人，據悉他的結果同樣屬初步弱陽性，衞生署為其覆檢，顯示對病毒呈陰性。

【08:34】國家衛健委公布，全國確診個案累計突破8萬宗，達80174宗，累計死亡病例2915宗；過去一日新增206宗確診病例，在重災區湖北有196宗，42人死亡。

【08:00】截至周一（2日）上午8時，全國確診病例79972宗，累計死亡人數2873人，疑似病例851宗，治癒病例42180宗；在重災區湖北，累計66907宗，死亡總數2761人。