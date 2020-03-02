【新冠肺炎】醫生指血清測試有抗體不代表完全康復　可飛沫播毒

有兩名鑽石公主號郵輪返港的港人呼吸道樣本對病毒呈陰性，但血液測試驗出有抗體，衞生署衞生防護中心估計兩人曾染新型冠狀病毒，但可能正在康復。感染及傳染病專科醫生曾祈殷接受商台節目訪問時，估計兩名病人病徵或好輕微，病毒數目不多，慢慢產生抗體免疫球蛋白G（IgG），若最後體內沒再發現免疫球蛋白M（IgM），只剩下IgG，才能判斷為完全康復。

有兩名鑽石公主號郵輪返港的港人呼吸道樣本對病毒呈陰性，但血液測試驗出有抗體。（路透社）

曾祈殷表示，一般情況下病人感染病毒後身體會出現三個階段，在首一至兩星期會出現IgM，兩星期後（則第二階段）慢慢製造IgG，若兩種抗體同在，反映病人正在康復；若最終體內只剩下IgG，反映病人已康復。他稱，內地有病人因病毒數量不多及病徵不明顯，只有幾聲咳及低燒，發炎症狀也好少，故早前國內治療未有向該類病人下藥，讓他們自己康復。

至於該類病人的傳染風險，曾指第一階段及第二階段早期均存在傳染風險，病毒數目相對較多，近距離接觸時若雙方均沒有戴口罩，可透過飛沫傳播病毒。

對於美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）呼籲民眾不要再搶購口罩，指口罩難阻普羅大眾感染新冠肺炎，搶購口罩會令醫護人員不夠口罩用。曾祈殷對上述說法絕對不認同，認為本港流感高峰期提早結束是因為港人注意個人衞生、避免人群聚集，以及注重戴口罩，才有效預防飛沫傳播，故認為市民仍有需要佩戴口罩。