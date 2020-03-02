【新冠肺炎】陳肇始：市民對政府服務有期望　復工曾與專家提及

公務員今（2日）起結束超過一個月在家辦公，陸續恢復上班，社會都非常關心。昨日衛生防護中心傳染病處主任張竹君卻表示，復工安排是政府決定，科學委員會並無討論公務員復工安排。食物及衛生局局長陳肇始在出席港台節目時表示，政府的復工決定有與四名政府抗疫督導委員會專家顧問討論，大家都無反對，但有需要作彈性安排，讓公務員能安全工作。

陳肇始指，政府控制疫情工作為首要，過去一個月盡量減少社交接觸，但市民對某些政府服務有期望，因此在保護市民及公務員的大前題下，需要作出平衡。復工的決定則曾與包括中大呼吸系統科講座教授許樹昌、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在內的專家小組討提及過。

陳認為，若是社交距離無法保持，那麼復工風險一定會增加，重申上班族要小心，例如提醒員工戴口罩，及提供彈性上班及午膳時間，不同部門主管都會與員工討論個別需要及安排。談及復工是否會增加感染風險，她表示，若開會時「坐得埋」，建議戴口罩，降低感染風險。不過政府並未就公務員復工提供口罩，她說，現時市面上口罩價格雖然貴，但仍是有供應，表示會給前線員工提供保護衣物。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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至於政府上周公布的財政預算案，她則表示政府的政策一直為醫療系統提供資源，包括撥款挽留醫療人手等。